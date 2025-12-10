Najveći osvojeni iznos pripao je petorici igrača koji su pogodili 6 brojeva, a svaki od njih osvojio je 1.750,02 eura.
Rezultati 99. kola Lota 7
U 99. kolu Hrvatske lutrije – Loto 7, održanom 10. prosinca 2025. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 1, 3, 15, 18, 19, 24, 28, a dodatni broj je 31. Joker broj iznosi 352387.
Nažalost, ni u ovom kolu nije izvučen dobitnik glavnog dobitka (7 pogodaka), kao ni dobitnik s 6+1 pogođenih brojeva. Najveći osvojeni iznos pripao je petorici igrača koji su pogodili 6 brojeva, a svaki od njih osvojio je 1750,02 eura. Slijedi četiri dobitnika s 5+1 pogođenih brojeva, koji su osvojili po 504,82 eura.
Ostali dobitci raspoređeni su kako slijedi:
- 6 pogodaka: 5 dobitnika, 1.750,02 EUR
- 5+1 pogodak: 4 dobitnika, 504,82 EUR
- 5 pogodaka: 121 dobitnik, 55,63 EUR
- 4+1 pogodak: 266 dobitnika, 7,58 EUR
- 4 pogotka: 2034 dobitnika, 4,63 EUR
- 3+1 pogodak: 2160 dobitnika, 3,75 EUR
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+