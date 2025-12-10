Obavijesti

News

Komentari 0
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati 99. kola Lota 7

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Rezultati 99. kola Lota 7
Foto: Hrvatska lutrija

Najveći osvojeni iznos pripao je petorici igrača koji su pogodili 6 brojeva, a svaki od njih osvojio je 1.750,02 eura.

U 99. kolu Hrvatske lutrije – Loto 7, održanom 10. prosinca 2025. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 1, 3, 15, 18, 19, 24, 28, a dodatni broj je 31. Joker broj iznosi 352387.

Nažalost, ni u ovom kolu nije izvučen dobitnik glavnog dobitka (7 pogodaka), kao ni dobitnik s 6+1 pogođenih brojeva. Najveći osvojeni iznos pripao je petorici igrača koji su pogodili 6 brojeva, a svaki od njih osvojio je 1750,02 eura. Slijedi četiri dobitnika s 5+1 pogođenih brojeva, koji su osvojili po 504,82 eura.

Ostali dobitci raspoređeni su kako slijedi:
- 6 pogodaka: 5 dobitnika, 1.750,02 EUR
- 5+1 pogodak: 4 dobitnika, 504,82 EUR
- 5 pogodaka: 121 dobitnik, 55,63 EUR
- 4+1 pogodak: 266 dobitnika, 7,58 EUR
- 4 pogotka: 2034 dobitnika, 4,63 EUR
- 3+1 pogodak: 2160 dobitnika, 3,75 EUR

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
NABAVA TENKOVA LEOPARDA

FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8
Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu
SRAMOTNO

Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu

Ne može, kazao je Penava, shvatiti da nekome smetaju ljudi koji mole, niti takvo razmišljanje podržava te je inicijatore peticije pozvao da izmjeste gay pride
Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala
AFERA GEODEZIJA

Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala

U aferi Geodezija ispitana je i ministrica Nina Obuljen Koržinek koja je u početku branila svog pomoćnika Trupkovića. On joj je, prema porukama koje su pronašli istražitelji, od prvog dana radio iza leđa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025