Rezultati lota 6

U srijedu, 20. studenog 2025. godine, održano je 93. kolo popularne igre na sreću Loto 6 Hrvatske Lutrije. Izvlačenje je emitirano na HTV1 u 20:05 sati, a izvučeni brojevi su: 5, 12, 14, 25, 40, 42 te dodatni broj 15.

Joker broj za ovo kolo bio je: 175978.

U ovom kolu nije bilo dobitnika sa 6 pogodaka niti dobitnika s 5+1 pogotkom. Troje sretnika pogodilo je 5 brojeva i osvojilo po 1.724,42 eura. Četiri broja pogodilo je 229 igrača, a svaki od njih osvojio je po 13,55 eura. Najviše dobitnika bilo je s tri pogotka – ukupno 3994, a pojedinačni dobitak iznosi 1,81 euro.

