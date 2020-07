RF: Plenković je najavio šest skloništa za žene, ali njih nema

Hitna i učinkovita implementacija Istanbulske konvencije i Nacionalne strategije apsolutno je nužna, a to znači i financijsku podršku postojećim skloništima za žene te otvaranje novih, kažu iz Radničke fronte

<p>Radnička fronta poručila je u utorak kako Vlada nužno mora provesti hitnu i učinkovitu implementaciju Istanbulske konvencije i Nacionalne strategije, upozorivši da se zatvaraju skloništa za žene jer im se ne isplaćuju obećana financijska sredstva.</p><p>- Hitna i učinkovita implementacija Istanbulske konvencije i Nacionalne strategije apsolutno je nužna, a to znači i financijsku podršku postojećim skloništima za žene te izgradnju i otvaranje novih. Ženska pomoć sada – prvo sklonište za žene žrtve nasilja ikad otvoreno u Hrvatskoj nalazi se pred zatvaranjem zbog neisplate obećanim ih financijskih sredstava - stoji. među ostalim, u priopćenju Radničke fronte.</p><p>Upozoravaju kako je Hrvatska ratifikacijom Istanbulske konvencije, to jest Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, te Nacionalne strategije obvezala na ulaganje u borbu protiv nasilja nad ženama u svim aspektima te ocjenjuju da Vlada do danas to nije adekvatno ispoštovala.</p><p>- Predsjednik Vlade <strong>Andrej Plenković </strong>svojedobno je najavio otvaranje još šest skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja u županijama u kojima takvih skloništa nema te pokretanje 24-satne državne SOS telefonske linije – ova obećanja nikad nisu ostvarena - navodi ta stranka.</p><p>Kako tvrde, udruga Ženska pomoć sada do sada je dobila tek prvu ratu od 135.000 kuna od cjelokupnog godišnjeg iznosa od 270.000, upozorivši da je to i dalje tek 20 posto od realno potrebnog ukupnog godišnjeg budžeta od 780.000 kuna.</p><p>- Molbe za donacijama udruzi su odbijene uz izgovor da je dijeljenje sredstava do daljnjeg onemogućeno zbog Covida-19 - stoji u priopćenju.</p><p>Iz Radničke fronte taj potez smatraju apsurdnim, jer je, kažu, upravo pandemija koronavirusa dovela do porasta nasilja nad ženama.</p><p>- Uz ulaganje u zdravstvo te poduzimanje mjera očuvanja radnih mjesta, sigurnost i dobrobit žena mora zauzeti jedno od najviših mjesta na listi prioriteta pri sanaciji pandemije i njezinih posljedica - poručili su iz stranke.</p><p>Upozorili su kako - ako se ispostavi da novca u državnom proračunu za provedbu Istanbulske konvencije nema, da se mora postaviti pitanje na što je utrošen.</p><p>Također smatraju da je besmisleno tvrditi da je 780.000 kuna za sklonište za žene nedostižan zahtjev.</p><p>- Vlada čiji je predsjednik svojedobno isticao važnost borbe za unaprjeđenje društvenog položaja žena u Hrvatskoj te rodnu ravnopravnost, a potom isto nazvao i „temeljnim vrednotama našeg ustavnog poretka“ navedenim je propustima i gafovima još jednom pokazala da je njihova borba za ženska prava samo prigodničarsko sakupljanje političkih bodova onda kada je to poželjno - navode iz Radničke fronte.</p><p>Smatraju kako ratificiranje konvencija i donošenje strategija nisu dovoljne ako će ostati samo mrtvo slovo na papiru.</p>