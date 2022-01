Nenad je došao do mene. Vidjela mu se golema tuga u očima. Bio je jako zamišljen, nije mogao govoriti. Tražio je toplu riječ, podršku. Jako je to teško. To može razumjeti samo netko tko je proživio isto. Rekao nam je to Renato Grbić, koji je iz Dunava dosad spasio 31 čovjeka.