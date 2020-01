Ribar Kunac: 'Puna mi je kapa tog uređaja, triba mi moj mir'

Zamisli, vi ribajete, a za vama ide američki brod. Znao sam da me prate. Imam aplikaciju na mobitelu na kojoj mi je pisalo da se radi o američkom brodu i pojavila mi se crvena oznaka za opasnost, rekao nam je Darko Kunac koji je u četvrtak u svoju mrežu ‘ulovio’ misteriozni uređaj.

Foto: Darko Kunac Bigava

- Neću lagat’ da me toga jutra nije bilo strah. Ja sam mali čovjek, a odjednom vidiš da te prate Amerikanci. Dok sam vozio brod skroz sam pogledavao prema uređaju. Inače bi trebalo negdje pisati ‘‘USA”, ali sam svejedno nekako osjećao što i tko je iza toga - priča nam ribar.

Sve mu je postalo jasno kada su ga nazvali preko VHF-a. S njima je bila Hrvatska obalna straža. Tražili su da im ga vrati što je on odbio dok god mu ne uplate novac za štetu nastalu na njegovim mrežama. Kako je rekao, sav mu je ulov taj dan samo ispao kroz razderane mreže.

Foto: Darko Kunac Bigava

- Nazvali su me i rekli da trebam vratiti uređaj. Pitao sam ih gdje su, a oni su rekli da su ‘‘tamo negdje.’’ Pogledao sam u daljinu, pratili su me, bili su udaljeni milju-dvije, već je to meni aplikacija pokazala. ‘A, to ste vi, sokolovi,’ mislio sam si. Kad sam zaprijetio da ću ga baciti u more onda su me nazvali i sve smo dogovorili. Gumenjakom su došli po uređaj, a ja sam ga bacio u more - kaže.

Osim Amerikanaca, zvala ga je i ‘‘mater’’ za koju kaže da je bila jako zabrinuta, a kćeri su se smijale kad im je sve objasnio. Čuo je i da su svjetski mediji pisali o njemu.

''Hrvatski ribar se našao licem u lice s američkom mornaricom nakon što je slučajno izvukao misterioznu napravu iz mora,'' bio je naslov britanskog Daily Maila koji je priču prenio s portala Morski.hr. Nakon Daily Maila uslijedili su članci u Daily Staru koji su rekli kako je američka mornarica bila u panici nakon što je hrvatski ribar u mreže uhvatio ‘pakleni’ tajni NASA-in uređaj. Priču o Kuncu prenio je i portal World News.

- Da vam budem iskren, puna mi je kapa tog uređaja. Evo, baš sam i sad na poziciji gdje sam uhvatio to ‘‘čudo.’’ Nastavljam normalno sa životom, ribajim, na moru sam. Čekam da dođe nova mreža pa ćemo je postaviti - rekao nam je skromni ribar. Tvrdi pregovarač uspio je isposlovati dobar dogovor, novce za novu mrežu je dobio, ali još ostaje neodgonetnuto pitanje - zašto američki vojni brod testira svoje strojeve u našem moru?

Podsjetimo, Kunac je ulovio 100 kg tešku ‘narančastu kutiju koja mu je razderala mrežu. Kasnije je otkrio da je iz NASA-inog Stennis Space Centra te da je s američkog vojno-istraživačkog broda Bruce Heezen koji je dan prije plovio oko Mljeta nakon remonta u Brodogradilištu “Viktor Lenac.”

Tema: Hrvatska