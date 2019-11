'Štrajk ide dalje, dali smo Vladi prijedlog kako izaći iz ovoga'

Posljednje informacije

Štrajk je danas krenuo 17. dan, a svi zaposleni i učenici su peti dan u štrajku i on ide dalje dok ne postignemo zadovoljavajuće rješenje, poručili su čelnici Sindikata zaposlenih u osnovnim i srednjim školama nakon dvosatnog sastanka s ministrima rada Josipom Aladrovićem, financija Zdravkom Marićem te obrazovanja Blaženkom Divjak.

Obje strane iznijele su svoje prijedloge i argumente, a pregovori se nastavljaju dalje ovaj tjedan.

- Mi smo ponovno argumentirali naše zahtjeve i dali prijedlog kako izaći iz ove situacije, a o pregovorima nećemo jer su zatvoreni. Sve ono što postignemo u pregovorima, dat ćemo svim sudionicima u štrajku na referendumsko izjašnjavanje - istaknuo je Branimir Mihalinec.

Dijalogom, dodala je Sanja Šprem, treba naći rješenje.

- Dajemo Vladi vremena da razmisli o svim valjanim argumentima koji su postavljeni s naše strane - istaknula je dodavši kako je situacija ozbiljna.

- Vlada što hitnije mora pronaći rješenje ovog problema - naglasila je.

Ribić: Ne očekujem puno, nema kompromisa oko koeficijenta

Novi tjedan, novi krug pregovora. Vlada je u ponedjeljak ujutro pozvala obrazovne sindikate na razgovor u Ministarstvo rada kako bi im obrazložili dogovor koji su postigli s HNS-om i dali im svoju ponudu. A ona je povećanje osnovice svim državnim i javnim službenicima za 6,12 posto te analiza Uredbe o koeficijentima složenosti poslova do 30. lipnja uz garanciju povećanja koeficijenta učiteljima i nastavnicima za dva posto ukoliko ta Uredba ne bude gotova do tog datuma.

Sindikati, s druge strane, zahtijevaju povećanje koeficijenta za 6,11 posto. Ujutro u osam prvi su na razgovor stigli Sanja Šprem i Branimir Mihalinec, čelnici sindikata zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Nakon njih na razgovor idu i čelnici sindikata Preporod, Matice hrvatske te znanosti i visokog obrazovanja.

- Ja ne očekujem ništa puno, vjerujem da ovo neće polučiti neke rezultate - poručio je Vilim Ribić iz Matice hrvatske dodavši kako nisu spremni na kompromis.

- Nema kompromisa oko koeficijenta ni oko rastezanja priče. Sad kažu ako novi sustav koeficijenata ne nastupi do 1. srpnja da će onda ići rast plaće od dva posto. A možda to može i više, od 6,11 posto. To nema nikakve logike, to je nesuvisao prijedlog i mislim da se oko njega nitko neće složiti - istaknuo je.

Podsjetimo, štrajk ide dalje. Prosvjetari su ušli u četvrti tjedan štrajka, danas nema nastave u Osječko-baranjskoj i Ličko-senjskoj, sutra u Primorsko-goranskoj i Zadarskoj, a u srijedu u cijeloj Hrvatskoj, kao i na fakultetima.

Sindikati prijete štrajkom i do kraja školske godine.