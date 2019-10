Ribića razljutilo pitanje o plaći: 'Niste fer. Neću vam to reći...'

Sastanak Vlade sa sindikatima javnih službi završio je nakon dva sata, ali bez dogovora. Vlada nudi povećanje osnovice plaće za 6,12 posto, sindikati traže 18,3 posto. Pregovori se nastavljaju idući tjedan.

- Vlada je rekla da je njen fiskalni kapacitet milijardu i 200 milijuna kuna i da se u tom okviru trebamo svi naći, a to znači rast osnovice za 6,12 posto i ništa drugo. Mi smatramo da je fiskalni kapacitet četiri milijarde i 700 milijuna kuna - istaknuo je Vilim Ribić iz Sindikata matice Hrvatske nakon sastanka dodavši kako je Vlada prošle godine dala četiri milijarde kuna za Uljanik.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- U 10 godina nikad nisu dani novci javnim službenicima što je dovelo do zaostajanja plaća od 18 posto. Sada imamo rast BDP-a, povoljnu fiskalnu situaciju, nemamo ni jedan razlog da se ti zahtjevi sindikata barem ozbiljno ne razmotre - rekao je Ribić.

Naljutilo ga je pitanje novinara o plaći na funkciji predsjednika Sindikata.

- Neću vam odgovoriti - nekoliko puta je uzrujano odgovorio istaknuvši kako je počela kampanja protiv štrajkaša.

- Moji članovi znaju kolika je moja plaća i to je jedino bitno jer ju oni financiraju. Nemojte nas to više pitati jer nije pošteno. Ja nisam nikada odredio svoju plaću, ona je određena za radno mjesto. Do 44. godine sam imao plaću asistenta, a onda su tijela sindikata došla do zaključka da plaća treba biti u visini državnog tajnika - poručio je.

Inače, plaće državnih tajnika iznose od 13.000 do 15.000 kuna.

A novinari su ga pitali, kao i ostale predstavile sindikata, nakon što je premijer Andrej Plenković na posljednjem koalicijskom sastanku otvorio tu temu navodno poručivši da neće pregovarati s ljudima koji imaju veću plaću od njegove.

Ministar rada Josip Aladrović poručio je nakon sastanka kako je sa sindikatima državnih službi postigao visok stupanj suglasnosti, dok sa sindikatima javnih službi, koji traže povećanje od 18,3 posto, nije. S njima će pregovore nastaviti idući tjedan.

- Moramo biti realni i živjeti u okvirima financijskih mogućnosti koje imamo. 18,3 posto to je 5,5 milijardi kuna i to je zaista jedna obveza koju Vlada sebi ne može priuštiti. Vlada kao odgovoran pslodavac i koja štiti interese svih građana, na to ne može pristati i to smo vrlo jasno iskazali i mislim da je svima jasno da je to prilično nerealan zahtjev - istaknuo je.

Naglasio je kako u ovom trenutku Vlada nema namjeru pregovorati s obrazovnim sindikatima o povećanju koeficijenta.

- Na početku smo vidjeli performans obrazovnih sindikata. Nakon 10 minuta njihova intencija je bila privatizirati sastanak, a mi razgovaramo sa 11 sindikata, a ne sa dva - istaknuo je Aladrović dodavši kako je Vlada ponudila rješenje.

- Mi nudimo rješenje, ali u ovom trenutku o koeficijentima nećemo razgovarati - poručio je.

Do četvrtka, kada će Vlada na sjednici donijeti državni proračun, odlučit će hoće li zabraniti štrajk i neplatiti prosvjetarima dane provedene u štrajku.

- Sve opcije su na stolu. Vrlo brzo ćemo poduzeti neke korake, do četvrtka ćemo sve odlučiti - poručio je.

Naglasio je kako će ovim rješenjem učitelji dobiti plaće koje su tražili.

Istaknuo je i kako je ponuda povećanja plaća od 6,12 posto jedinstven stav Vlade.

- Vlada je stabilna dok ima potporu u Saboru. Vlada odgovorno radi svoj posao. Nećemo pristajati na ucjene pojedinaca i jednoobrazne ponašanje gledajući samo aspekte jedne strane - rekao je neželeći spekulirati hoće li HNS izaći iz Vlade i može li se proračun u Saboru u studenom izglasati bez njih.

Što se tiče alternativne ponude HNS-a od 160 milijuna kuna prosvjetarima dok se ne riješi pitanje koeficijenata, naglasio je kako o tome i Vladi nisu niti neće razgovarati.

Tema: Hrvatska