Ribiči spašavali ženu iz jezera: 'Bila je u autu koji je tonuo'

Počeo je tako priču ribič Božidar Žagar iz Zagreba, koji je u ponedjeljak oko podneva pecao na jezerima Rakitje između Zagreba i Svete Nedelje. U pomoć mu je brzo došao i drugi ribič, Dobrivoj Tomić iz Bjelovara, koji je došao pecati i odmoriti se tijekom praznika. Nisu previše razmišljali te su obojica skočili u hladno jezero.

- Ušli smo u vodu koja nam je bila do prsa. Automobil je lagano tonuo, no zapeo je za nešto pa smo mu uspjeli prići. Žena je bila unutra. Čvrsto se držala za volan - ispričao nam je Dobrivoj dok je pogledavao prema jezeru. On i Božidar uspjeli su otvoriti vrata i doći do žene. Maknuli su joj ruke s volana te su je zajedničkim snagama izvukli do obale.

- Nije ništa govorila. Gubila je svijest te nam je na umu bilo samo da je izvučemo. Stavili smo je u bočni položaj te smo odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć - ispričali su hrabri mladići. Liječnik je brzo došao te su je odvezli na pregled u bolnicu.

Prema prvim informacijama, žena (47) nije bila ozlijeđena, no nakon pregleda će tek saznati zašto je gubila svijest. Tijekom ponedjeljka je do jezera Tempo došla i kriminalistička policija koja je obavila očevid. Automobil je bio desetak metara od obale pa su u pomoć pozvali vatrogasce DVD-a Sveta Nedelja. I oni su ušli u hladnu vodu kako bi zakačili sajlu za vozilo te ga uz pomoć vitla i kamiona izvukli na suho. Kasnije ga je preuzeo vozač vučne službe. Hrabri ribiči su se brzo nakon akcije presvukli kako se ne bi prehladili.

- Nasreću, imamo uvijek suhu odjeću kad idemo u ribolov. To morate uvijek imati. Osim ovog, ostao mi je još jedan suhi komplet - ispričao je Božidar, koji do jezera “potegne” svaki drugi vikend kako bi se opustio i uživao u prirodi. Dobrivoj je pak prvi put došao do jezera Tempo.

- Prije sam stalno pecao na malom jezeru Keč, tu u Rakitju. Sad sam prvi put na Tempu i odmah sam u akciji - kaže Dobrivoj.