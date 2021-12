Enio Meštrović, poznatiji kao Ričard gostovao je u RTL Direktu gdje je prokomentirao dolazak u lijesu pred zadarsku gradsku vijećnicu.

Za nekog tko je umro i uskrsnuo, kaže, medicina čini čuda. Govoreći o pogrebu kaže da je klapa koja je nastupila imala probu jer ju je ionako planirao unajmiti jednom kada umre. Za organizaciju svega, dodaje, bila su potrebna tek dva sata.

Ipak, u srijedu navečer još je bio na sjednici vijeća i kaže, Zadar ima proračun.

- Mi smo glasali za sve amandmane, i proračun se probio za 10-20 milijuna, vrag to znade. Tu ima 800 milijuna, 10-20 gori-doli to je isti k****" - kaže, ovaj put pak Ričard.

- Ako imaš toliko, imaš za svih. Sad je na njima da nađu pare za ove, a i za ove koje smo mi podijelili. Podijelili smo socijalnim slučajevima, umirovljenicima... Za veselje smo davali najviše. Pogotovo na otocima. Dali smo nezavisnoj sceni da nitko ne kaže je l' to valja il ne valja. Evo i vama pa se veselite - tvrdi.

- I tu su nas optužili da smo glasali za HDZ. Da nismo glasali, onda bi išli novi izbori za vijeće, a kome to treba. Mi smo u prilici da uzmemo pare. Podijelili smo onima kojima najviše treba, mi smo uzeli sebi najviše - govori dalje.

Upitan je li se prodao HDZ-u, govori kako mu je Radete, političara koji je uopće objavio osmrtnicu, žao.

- On hoće pošto poto otići u Sabor. Mi smo glasali za njegove amandmane, a on se buni. On je tužan čovjek, ne zna se nasmijati. Ja ne znam kako ćemo mi s njim do kraja išta dogovarati. On je sve potjerao oko sebe. Ali neću o njemu, on je dobar čovjek, malo se izgubio - kaže.

Objasnio je i kako Ričard dolazi kada su novci u pitanju.

- Ja sam puštao Enija ova 3-4 mjeseca da priča bajke da će bit pošten i samo mi je napravio pizdarije i da se okrenu od nas. Nema poštenog čovjeka i političara. Reka sam mu, samo ti pričaj - navodi.

Naposljetku, objasnio je i zašto je bio protiv građanskog odgoja.

- Zato što nismo htjeli da to bude izvannastavni predmet. Htjeli smo da na javnim tribinama uđe kao obavezni predmet. Ovako je došlo do dijeljenja i politikantstva. Na čemu će doći do politikantstva i podjele. Tu bi došlo do podjele da ako jedna djeca uzmu predmet, a drugi ne. Mi smo u gradsko vijeće došli da spajamo, ne dijelimo - zaključuju.