Riječani velika srca: Napunili hladnjak za one najsiromašnije

U Klubu mladih u Rijeci od ponedjeljka se provodi humanitarni projekt 'Puna borša', kojim građani pred nadolazeće blagdane jedan hladnjak mogu puniti živežnim namirnicama namijenjenim siromašnijim sugrađanima.

Hladnjak se nalazi na ulazu u Klub mladih u Ulici Erazma Barčića, a može se koristiti u radno vrijeme kluba - od ponedjeljka do četvrtka od 7 do 24 sata, petkom od 7 sati do 3 ujutro, subotom od 10 do 3 sata ujutro i nedjeljom od 14 do 23 sata.

Iz Kluba mladih Rijeka istaknuli su da projekt 'Puna borša' pred nadolazeće blagdane pomaže sugrađanima slabijih mogućnosti. Ideja se razvijala kroz listopad i studeni, a organizatori se nadaju potaknuti građane na ekonomičnu potrošnju, dijeljenje i solidarnost.

Projekt su osmislile novinarka Bojana Guberac te glumica i aktivistica Ana Maria Štefanac, a uključili su se predsjednik Kluba mladih Andrej Brišćik i riječka umjetnica Tanja Blašković.

U sljedećim mjesecima postaviti će se i polica za namirnice poput brašna, šećera ili slastica, najavljeno je.