Riječanki je pukla inzulinska pumpa: 'Padala sam u komu i tresla se. Nisu mi htjeli pomoći'

U strahu da će pasti u dijabetičku komu, nakon što joj je puknuta inzulinska pumpa izlučila u organizam golemu količinu inzulina, Dragana Padavić (32) iz Rijeke pozvala je hitnu pomoć. Nisu željeli izaći na teren, no da je Dragana uz sebe imala glukagon u spreju, kojeg HZZO još nije uvrstio na listu lijekova, mogla si je sama pomoći i ne bi ni bilo potrebe da se zove hitna.

- Mojoj inzulinskoj pumpi puklo je dno, i kada sam ga vratila natrag, pumpa je ispustila skoro 40 jedinica inzulina. Inače, moja doza unutar 24 sata je 28 jedinica. Posljedica je bila da mi je šećer počeo vrtoglavo padati. Preznojavala sam se, tresla, i pozvala hitnu da mi daju glukagon, jer već imam iskustvo dijabetičke kome – priča Dragana koja je pokušavala podići šećer hranom ali nije išlo, bivalo joj je sve lošije.

Glukagon je, naime, prva pomoć koja u takvim trenucima instantno podiže i regulira šećer. Dijabetičarima je dostupan u injekciji, no nedostatak mu je što se mora držati u hladnjaku zbog čega ga ne mogu stalno nositi sa sobom. Dragana je u pratnji kolegice nekako otišla do obližnje ljekarne, no i tamo su joj odbili dati glukagon uz obrazloženje da nemaju dokaza da je dijabetičar, iako im je pokazivala inzulinsku pumpu koju nosi. S obzirom na to da hitna nije izašla na teren, i da su samo usmeno dali uputstva Dragani koju hranu da pojede, od kome ju je na kraju spasio suprug koji je dojurio kroz riječku gužvu i donio joj od kuće injekciju glukagona. A još u srpnju prošle godine proizvođač je HZZO-u predao zahtjev da se glukagon u spreju, zaštićenog imena Baqsimi, uvrsti na listu. HZZO je prijedlog već jednom odbio, a sada kažu da je taj postupak u tijeku, zbog čega ne mogu dati detaljnije informacije.

Što se tiče hitne, iz ZZHM-a Primorsko-goranske županije rekli su da su postupali u skladu s pravilima struke, dali pacijentici uputstva kako da podigne šećer i uputili je na hitni prijam KBC-a Rijeka, odnosno, da ponovno nazove hitnu pomoć ako joj se stanje pogorša. Zato dijabetičari, koji su peticijom prikupili više od 36 tisuća potpisa, čekaju kada će glukagon u spreju, koji im život znači, napokon doći na listu.

- Peticiju je pokrenula zadarska udruga Cukrići, a njegovo stavljanje na listu rasteretilo bi sustav jer dijabetičari više ne bi morali zvati hitnu u ovakvim situacijama. Dodatno, sada dostupni glukagon u injekciji, osim što mora biti u hladnjaku, nije baš jednostavan za davanje. Osoblje u vrtićima i školama ne želi ga ni uzeti za djecu s dijabetesom, kažu da nisu osposobljeni za davanje injekcija – kaže nam Davor Skeledžija, urednik portala nainzulinu.com.

