Riječki bombaši ucjenjivali i tražili kriptovalute: 'Koriste ih jer im se teško može ući u trag'

Impresivno policijsko hvatanje i sprječavanje W. R. (33) i H J. (52) da ne raznesu supermarket Plodina u Kostreni otvara pitanja zašto i koliko često ovakvi ucjenjivači traže isplate u kriptovalutama. U ovom slučaju njemački državljani ( W. R. ima i hrvatsko državljanstvo) tražili su od trgovačkog društva uplatu od 3,9 odnosno 4,6 milijuna eura u kriptovaluti. Iznos su povećali kako su postavili bombe koje su izradili kupujući eksplozivne naprave putem Dark Weba. Bombaši iznuđivači trenutno su u istražnom zatvoru, a dr. sc. Ivan Voras, dipl. ing, autor knjige 'The Sceptic‘s Guide to Bitcoin, Cryptocurrencies and the Blockchain' pojašnjava nam zašto se baš kriptovalute traže u svijetu kriminala.