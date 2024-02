Riječki gimnazijalci sastavili su robota, pomozimo im da odu na veliko natjecanje u New York

Crobotics Tim Gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci osnovan je 2017. godine na inicijativu učenika Borne Massaria, koji je ideju dobio od rođaka iz Amerike koji su mu predstavili natjecanje. Uz pomoć profesorice fizike Patricije Nikolaus i profesora informatike Gorana Bonete te još 6 učenika uspio je ostvariti svoj hrabar i naizgled nemoguć san. Tim se već sljedeće 2018. godine natjecao na međunarodnom robotičkom natjecanju FIRST Robotics Competition u New Yorku. Ekipa danas broji više od 30 učenika, te nastavlja Borninim stopama.

Sami rade robote i pokrivaju troškove

Na prvom natjecanju 2018. u New Yorku vrijedna ekipa osvojila je Highest Rookie Seen Award te Highest Rookie Inspiration Award, dvije nagrade dodijeljene za trud i organizaciju novog međunarodnog tima koji, kako tada, tako i sada, sva sredstva dobiva donacijama. Dvije godine kasnije, (2020.) zbog pandemije Covid-19, natjecanje se održavalo online, a 2021. godine tim je sudjelovao na natjecanju u Istanbulu. Sljedeće 2022. godine tim nažalost nije prikupio dovoljno financijskih sredstava za putovanje, no zato su se 2023. vratili jači nego ikada na natjecanje u Istanbulu i osvojili zapaženo 5. mjesto. To je ujedno i njihov najveći uspjeh do sada.

FIRST Robotics Competition međunarodno je natjecanje koje se sastoji od mnoštva regionalnih natjecanja diljem svijeta. Ove godine ekipa se prijavila na natjecanje u Americi, no put, slanje robota i carina koštaju, a budžet koji dobiju dovoljan je tek za izradu robota te im je i ovaj put, za natjecanje gdje će predtstavljati Hrvatsku, potrebna financijaka pomoć.

Ako i vi želite donirati, kontaktirati ih možete putem njihovog maila info@crobotics.info, ili na njihovim društvenim mrežama

Robot svira i gađa koš

- Ove godine prijavili smo se na regionalno natjecanje New York City Regional na kojem ćemo se natjecati protiv 50-ak srednjoškolskih robotičkih timova iz cijelog svijeta. Svake godine u siječnju objavljena je tema natjecanja, nakon čega kreće intenzivniji rad na robotu i njegova specijalizacija. Ove godine tema je CRESCENDO. Kao što se da naslutiti iz imena, zadatak je povezan s glazbom, pa je tako glavni cilj robotu uvući kolut nazvan note (nota) te ga ispucati u nešto nalik košu. Pogotkom se stvara melodija te dobivaju bodovi. Završni cilj robota je skupiti što više bodova te se popeti na pozornicu u sredini terena i napraviti zgib. Pobjednik svakog regionalnog natjecanja prolazi na svjetsko natjecanje. Iako se timovi bore jedni protiv drugih, naglašava se suradnja i prijateljstvo, te stvaranje međunarodnih prijateljstava. Tako smo ove godine stupili u kontakt s dva tima iz Turske, te aeronautičkom školom iz New Yorka. Oni su nam pokazali svoj model robota i pomogli tako što su nam omogućili slanje robota na adresu njihove škole te nam ponudili korištenje njihove radionice za dodatne pripreme kada tim stigne u NYC. Dogovoreno je i upoznavanje s njihovim članovima te obilazak škole i New Yorka - objašnjava Anja Peloza iz tima.

'Želimo inspirirati druge'

Riječ je o jedinom srednjoškolskom timu u Hrvatskoj koji se bavi robotikom na ovoj razini, te jedinom koji se prijavljuje na ovo prestižno natjecanje.

- Nadamo se da ćemo inspirirati i druge srednjoškolce diljem Hrvatske koji imaju strast za robotikom da se okušavaju u novim izazovima - kažu članovima tima koji je podijeljen na 4 dijela: mehaničari, elektroničari, programeri i PR tim, no podjela nije striktna jer svi rade zajedno i dijele vještine i znanja.

Učenici sami izrađuju robota i informiraju se o najboljim materijalima i tehnikama koje mogu koristiti.

Podrška mentora

- Mentori su uvijek na raspolaganju u slučaju pitanja ili problema, no njihova uloga više je administrativna, što znači da učenici moraju biti dobro informirani o zadatku i biti kreativni u vidu pronalaženja rješenja problema. Baza robota svake godine je ista, a nakon objavljivanja zadatka na nju se nadograđuju potrebni dijelovi koji se nabavljaju sredstvima iz donacija, no često se zbog bržeg provođenja ideje nema vremena za administrativne postupke škole pa članovi sami nabavljaju i kupuju dijelove poput vijaka, alata i sl. Mi smo tu da budemo podrška i da usmjeravamo, ali najveće zasluge za sve idu ekipi, koja najveći dio posla obavlja sama - kaže prof.Goran Boneta.

Treba ima 35.000 eura

- Financiramo se isključivo putem donacija. Ukupan trošak odlaska na natjecanje ( prijevoza tima i robota te smještaj) i pripreme robota iznosi oko 35. 000 eura. Kontaktiranjem firmi preko maila i medijskom izloženosti dobivamo najviše donacija i ovim putem u ime cijelog tima zahvaljujem svima koji su, ili će donirati i pomoći nam u ovoj STEM avanturi. Moramo spomenuti i građane koji prepoznaju vrijednost našeg projekta i neovisno o firmama doniraju onoliko sredstava koliko mogu, pritom uvijek ostavljajući riječi podrške koje je posebno lijepo čitati. Na financijskoj podrški posebno zahvaljujemo Primorsko-goranskoj županiji i pročelnici Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Editi Stilin. Osim novčanih donacija, primamo i donacije u obliku promidžbenog materijala, te smo već stupili u kontakt s jednom tiskarom koja nam je donirala 100 bedževa. Bedževi, kemijske, naljepnice dobro dođu za širenje vijesti na širu publiku, ali i na natjecanju gdje timovi međusobno razmjenjuju slične stvari čime promoviramo ne samo našu školu, već i državu, grad Rijeku i PGŽ. U to ulazi i merch u obliku majica i hoodica koje ćemo i ove godine ponosno nositi ulicama New Yorka - zaključuju mladi riječki robotičari.