Tijekom održavanja vježbe spašavanja u zimskim uvjetima HGSS Stanice Rijeka, u subotu, 26. veljače oko 14:00 sati, spašavatelji primaju poziv u pomoć iznemogloj i pothlađenoj planinarki koja se nalazi ispred Schlosserovog doma na Risnjaku. Poziv je došao putem županijskog centra 112.

U skupini od šest planinara jedna se planinarka pokušala samostalno spustiti do polazišta na Crnom Lugu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta – snježne mećave i jake bure, iscrpljenosti i nemogućnosti utopljavanja u planinarskom domu jer je zatvoren, planinarka nije mogla samostalno nastaviti kretanje.

U trenutku primanja poziva u pomoć 13 spašavatelja HGSS Stanice Rijeka koji sudjeluju na zimskoj vježbi nalaze se između Platka i Risnjaka (markacija Mali dom – Cajtige). Razdvajaju se u dva tima – šest članova kreće turno skijama direktno prema unesrećenoj, dok se preostalih sedam vraća u interventnu bazu Platak, gdje uzimaju terensko vozilo, motorne sanjke i nosila te pristupaju s druge strane, cestom na Gornje Jelenje, prema Vilju.

Istovremeno, 10 članova Stanice kreće iz Riječke baze Vežica s dva vozila, međutim, na putu prema Gornjem Jelenju spašavatelji primaju drugi poziv u pomoć, od unesrećene planinarke na Hahliću te se preusmjeravaju onamo.

Prvi tim na turno skijama dolazi do unesrećene za sat i deset minuta. Nakon utopljavanja odjećom i kemijskim grijačima, unesrećena, zajedno s još jednim planinarom, uz pratnju i asistenciju spašavatelja kreće put Vilja. Pritom se prti prvi dio puta do Južnog Malog Risnjaka, praćeno jakim vjetrom i snježnom mećavom.

Drugi tim se istovremeno probija preko Gornjeg Jelenja do Vilja s motornim sanjkama i terenskim vozilom.

Oko 18:00 sati unesrećena i planinar predani su timu s terenskim vozilom u blizini Vilja te prevezeni do Gornjeg Jelenja, gdje ih je čekao ostatak planinarske grupe. Time je ova akcija završila oko 18:10.

U drugoj akciji na Hahliću, spašavatelji terenskim vozilom dolaze do tzv. okretaljke, najbliže točke od koje nastavljaju hodajući prema unesrećenoj.

Dolaskom do unesrećene imobiliziraju joj lijevo koljeno pa je do vozila transportiraju UT nosiljkom, od kuda je prevezena do osobnog automobila. Time je ova akcija završila oko 16:45.