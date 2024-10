Rijeka, Mursko Središće i Zaprešić već su objavili: Isplati ćemo umirovljenicima božićnice

Rijeka je osigurala božićnice u iznosu od 100 eura za umirovljenike s najnižim mirovinama, dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina te osobe bez osobnog prihoda starije od 65 godina. Procjenjuje se da će pravo na božićnicu ostvariti oko 2.200 korisnika, a ukupno potrebnih 220.000 eura osigurano je u financijskom planu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života za 2024. godinu.

U odnosu na proteklu godinu, Rijeka je za 67 posto povećala iznose božićnica te za 24 posto podignula iznose cenzusa prihoda za dobivanje pomoći, pohvalio se Grad na službenoj mrežnoj stranici.

U Murskom Središću pravo na božićnicu (bonove) ostvaruju svi umirovljenici kojima je zbroj mirovina (prihoda) manji od 600 eura.

Umirovljenici s mirovinom do 325 eura dobit će bon od 60 eura, oni čija je mirovina od 326 do 450 eura bon u vrijednosti od 40 eura, a umirovljenici s mirovinom od 451 eura do 600 eura, bon od 30 eura.

Prijave za božićnicu započinju od danas, a rok za predaju dokumentacije je 3. prosinca.

Pravo podnijeti dokumentaciju za dobivanje bonova od 60 eura, imaju i osobe starije od 65 godina koju su primatelji nacionalne naknade, zajamčene minimalne naknade ili su bez prihoda, a imaju prebivalište na području grada Murskog Središća.

Božićnica, odnosno jednokratna potpora, zaprešićkim umirovljenicima iznosi 40 eura bez obzira na visinu mirovine, a pravo na isplatu ostvaruju svi umirovljenici koji su prijavljeni u Evidenciju umirovljenika i zatraže isplatu zaključno 24. siječnja iduće godine.

Božićnice će se isplaćivati u svim Poslovnicama Fine, od 11. studenoga do 31. siječnja 2025. godine.