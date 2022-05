Rijeka: Na učenicu (9) pao komad žbuke u učionici. Srećom zadobila je samo hematom

Bio je sat matematike. Samo od sebe je palo, većina na klupu, ali i komad na mene. Nije me boljelo, ali sam se jako uplašila. Ma svi smo se prepali i počeli plakati. Neki učenici su otrčali van, a neki se sakrili pod klupu. Nije me strah ići u školu, ali se bojim ući u tu učionicu, rekla nam je Kiara Prizmić (9), učenica trećeg razreda riječke OŠ-SE Gelsi. Njoj je u ponedjeljak tijekom nastave na glavu pao komad žbuke od 70-ak centimetara i to sa stropa učionice na drugom katu škole. Srećom, zadobila je samo hematom na potiljku i ogrebotinu na ruci, no trauma koju je proživjela dugo će je pratiti.