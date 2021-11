Skupina zemalja, tvrtki i gradova obvezala se u srijedu da će se postupno riješiti vozila na fosilna goriva do 2040. kako bi smanjili emisiju štetnih plinova i ograničili globalno zatopljenje, no izostala su obećanja Njemačke, SAD-a i Kine.

Ujedinjeno Kraljevstvo, domaćin UN-ova samita COP26 o klimatskim promjenama u Glasgowu, objavilo je u srijedu nacrt političke odluke o kojoj će se na samitu pregovarati sljedećih nekoliko dana, a u njemu se države također pozivaju da "ubrzaju postupno ukidanje ugljena i subvencija za fosilna goriva".

Glasgowska deklaracija o nultoj stopi emisije štetnih plinova za koju su odgovorni automobili i ostala vozila poziva na "ubrzanje prelaska na vozila s niskom emisijom ugljika kako bi do 2035. vodeća tržišta bila zelena".

Na odbacivanje vozila na fosilna goriva obvezale su se razne tvrtke, uključujući Ford i General Motors, Volvo, Daimler AG's Mercedes-Benz, kineski BYD Co Ltd te Jaguar i Land Rover, dio indijske kompanije Tata Motors Ltd.

No, dva vodeća svjetska proizvođača automobila,Toyota Motor Corp i Volkswagen AG, kao i najveća tržišta automobila, Njemačka, SAD i Kina, nisu stavili svoj potpis na deklaraciju.

Na pozive u deklaraciji oglušili su se i četvrti proizvođač automobila u svijetu Stellantis te japanska Honda i Nissan, kao i njemački BMW i južnokorejski Hyundai.

Martin Kaiser, izvršni direktor Greenpeacea u Njemačkoj, smatra da je izostanak najvećih ekonomija i proizvođača "uvelike zabrinjavajući".

Uz domaćina samita o klimi Veliku Britaniju, odlučni u namjeri da do 2040. ukinu vozila na fosilna goriva su, između ostalih, Indija, Poljska i Novi Zeland, kompanije poput Ubera te gradovi Seul i Sao Paulo.

Automobili, kamioni, brodovi, autobusi i zrakoplovi odgovorni su za četvrtinu globalne emisije ugljičnog dioksida, objavila je Međunarodna agencija za energetiku.

I dok je SAD ostao po strani, Kalifornija i New York poručuju da se pridružuju naporima za smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima u autoindustriji.