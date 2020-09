Rimac i Zadravec: Dvije tempirane bombe za Plenkija

Rimac je u minsko polje uvukla cijelu stranku, i to prije izbora, da bi je nakon izbora druga žena umočila do daske. Obje su, naime, na svoj način, svaka sa svoje strane zakona, pokazale kako funkcionira HDZ

<p>Politički eksperti Tea Kvarantan Soldatić i Boris Rašeta analiziraju Plenkovićeve nagazne mine - Josipu Rimac i Dijanu Zadravec. </p><p>Naši stručnjaci ističu: Rimac je u minsko polje uvukla cijelu stranku, i to prije izbora, da bi je nakon izbora druga žena, gospođa Dijana Zadravec, umočila do daske. Obje su, naime, na svoj način, svaka sa svoje strane zakona, pokazale kako funkcionira HDZ. Ekonomski analitičar, dr. sc. Boris Podobnik piše: “Nadamo se kako će EU nadgledati i trošenje sredstava jer nam ta sredstva neće pomoći bez EU nadzora. </p><p>Naime, kad je vlast korumpirana, nema tog novca koji se ne može zamračiti, uostalom to i jest razlog zašto smo na začelju EU-a”. Hajrudin Merdanović piše o jednom 100-godišnjaku i knjizi koju je upravo objavio. Uglavnom, umirovljeni general Ivan Mišković, poznatiji po nadimku Brk, živi je svjedok vremena, nekoć je bio najmoćniji čovjek vojnih sigurnosnih službi Jugoslavije i Titov savjetnik za sigurnost, a upravo je objavio knjigu. </p><p>Dalibor Milas ističe: “Austrija na čelu s Kurzom nije ništa drugo nego Balkan koji se prilagodio i uspio”. </p><p>Književna/kazališna kritičarka razgovarala je s jednim od najimućnijih književnika svijeta - Danom Brownom povodom njegova dolaska u Hrvatsku 10. listopada. Brown kaže: “Trump je duboko korumpirao i oštetio američku demokraciju”. </p>