Ringwald i ekipa likvidirali su Karmelina radi poker aparata?

Splitski policajci naoružani dugim cijevima u četvrtak ujutro krenuli su u akciju. U Omišu su uhitili dva muškarca za koje vjeruju da su 9. studenog sudjelovali u organizaciji ubojstva Karmelina Fistanića (38), dok je u Šibeniku uhićen muškarac kojega su označili kao neposrednog izvršitelja na skuteru.

Kako neslužbeno doznajemo, u Omišu su uhićeni Jerko P. i Vlado Z., dok su u Šibeniku policajci pokucali na vrata Stipe Ringwalda, koji je nekad punio novine motociklističkim uspjesima, a kasnije sukobima sa zakonom. U policijskoj evidenciji Ringwald ima više od stotinu prijava - od nasilničkog ponašanja, zlouporabe droga, prijetnji...

Iz splitske Policijske uprave nisu željeli komentirati uhićenja, no za petak ujutro je najavljena konferencija za medije povodom dovršenja kriminalističkog istraživanja...

Akcija u kojoj je sudjelovao veći broj pripadnika specijalne policije, istražitelja iz Omiša te “pojačanja” iz Splita (jer je slučaj od prvog dana dobio dužnu pozornost, proglašen je prioritetnim u rješavanju), odvijala se u četvrtak od ranog jutra.

Specijalci s dugim cijevima su, nakon provaljivanja ulaznih vrata “ovnom” u stanu uhitili Vladu Z. dok su gotovo istovremeno “pali” Jerko P. te Ringwald. Tijekom dana su trajale pretrage stanova, obiteljskih kuća te ugostiteljskih objekata koje koristi uhićena trojka. Posebno je na meti istražitelja bio kafić “Kantun” gdje su u nazočnosti osumnjičenika pretraživali svaki “kantun” u potrazi za dodatnim materijalnim dokazima. Navodno su na omiškom području angažirani policijski ronioci jer su inspektori došli do saznanja gdje je odbačeno oružje s kojim je počinjen zločin. Za sada se zna kako je do uhićenja došlo nakon mjesec dana aktivnog praćenja osumnjičenih – čini se da je pronađen skuter (yamaha X-max) s kojim se ubojica dovezao do automobila u kojem je sjedio Karmelino Fistanić te u njega ispalio šest hitaca.

Navodno je upravo na skuteru pronađen ključni forenzički dokaz koji povezuje cijelu ekipu sa zločinom. Prema za sada dostupnim informacijama od osoba uključenih u cijeli slučaj, Jerko P. je naručitelj likvidacije, dok je Vlado Z. pružao “tehničku podršku”. Smjestio je Ringwalda na omiško područje, osigurao skuter i oružje, te se nakon ubojstva brinuo za logistiku.

Zločin koji je zbog svoje brutalnosti, ali i “profesionalnosti”, zaprepastio širu javnost, odigrao se 9. studenog u pola bijela dana, minutu prije 14 sati. Te subote se Karmelino Fistanić nakon sat i pol vremena provedenih u kafiću u Omišu našao s djevojkom V.J. (39) te su uzeli hranu iz fast-fooda i odvezli se njegovim više od 20 godina starim Volkswagen Polom kroz Omiš do skretanja za Brzet. Tu su zastali kada se koju sekundu kasnije pored vozačevih vrata pojavio skuter. Vozač je nosio crnu kacigu. Nije ništa rekao, ispalio je ukupno šest hitaca, pogodivši Karmelina u glavu i vrat. V.J. je nekim čudom prošla fizički neozlijeđena, no u stanju potpunog šoka, dok je Karmelino preminuo gotovo trenutno.

Vozač se potom odvezao Jadranskom magistralom u smjeru juga, Makarske, samo da bi se, niti minutu kasnije, vratio prošavši pored žrtve te žene koja je u panici pored automobila vrištala, nastavivši vožnju prema centru Omiša. Kretanje je utvrđeno snimkama nadzornih kamera kako je ubojica na Yamahi skrenuo nakon mosta u Omišu cestom prema Gatima, prema hidroelektrani Zakučac.

Iako su na rješavanju slučaja odmah bili angažirani svi raspoloživi policijski resursi, prvih nekoliko dana je istraga tapkala u mjestu. Prvenstveno zbog činjenice da Karmelino Fistanić nije bio osoba poznata po nekakvom sudjelovanju u krim miljeu. Znao je sudjelovati u tučnjavama i fizičkim sukobima, no nikad nije svoju nespornu snagu koristio za reketarenje ili nešto slično, kazuju nam dobri poznavatelji prilika u Omišu. Uglavnom je do takvih incidenata dolazilo kada bi popio koju čašicu više, a i to se nije događalo već niz mjeseci. Stoga su se istražitelji fokusirali na posljednje minute njegova života te planove za pokretane novog posla, o čemu smo već izvještavali...

Karmelino je naime planirao ući u posao s aparatima za igre na sreću

Prema dosadašnjim saznanjima inspektora, upravo ga je taj plan košta života: navodno je Jerka P. pokušavao nagovoriti da mu vrati dug od nekih 20-ak tisuća eura, dug koji je ostao iz vremena kada su bili zajedno u poslu. Svojedobno su naime držali lokal u Pisku, plažni objekt koji je prije četiri godine – izgorio. Karmelino je u međuvremenu radio u Norveškoj (prijatelji kažu kako je bio vrstan meštar za postavljanje keramike) te je nakon povratka pokušao doći do tih novaca. Čak je Jerka P. pokušao prijaviti nadležnim državnim tijelima za prijevaru, što nam je i službeno potvrđeno, no po toj njegovoj prijavi policija nije mogla ništa napraviti. Rekli su mu da je to imovinsko-pravna stvar te da mora pokrenuti privatnu tužbu. Očigledno je krenuo rješavati stvari na svoj način, očigledno su mu trebale pare za pokretanje posla kojeg pak Vlado Z. kao vlasnik nekoliko lokala u kojima su bili aparati za igre na sreću, nije gledao blagonaklono...

Jerko P. je bio iza rešetaka zbog napada na službenu osobu, teške krađe, a prije četiri godine se pojavio na suđenju Kristijanu Stojanoviću, optuženom zbog ubojstva Ive Stipetića. Svjedočio je u korist Stojanovića, s kojim se družio te mu je svojim iskazom ponudio (djelomični) alibi. Vlado Z. posljednjih godina figurira kao poduzetnik i ugostitelj od formata, o kojem gosti imaju samo riječi hvale, no i on je nekad imao problema sa zakonom, “pao” je s drogom koju je navodno samo prevozio.

No, tako se stvorio nukleus ideje o eliminiranju Karmelina Fistanića s ovog svijeta, a za realizaciju su trebali čovjeka “sa strane”, teorija je inspektora koju pokušavaju formalizirati kroz kaznenu prijavu, međusobnu komunikaciju te materijalne dokaze. Kako doznajemo od pouzdanih izvora, do Ringwalda su došli jer je Jerko P. pred koju godinu dijelio ćeliju sa šibenskim motociklističkim asom koji je tijekom godina značajno obogatio svoj dosje.

Članica Karmelinove obitelji začuđena je imenima ubojice i organizatora

- Ne poznajem nikoga od njih i meni ta imena ništa ne znače. Jedino sam čula za Jerka. Karmelino ga nakon prve sezone nikad nije spominjao. Ljudi mi kažu da su bili poslovni partneri. Ne znam ima li to ikakve veze s paležom kafića - kaže nam članica njegove obitelji. Dodaje da nikad nije primijetila da nešto nije u redu s Karmelinom.

- Nikad mi se nije žalio na probleme. Imao je bolesne roditelje. Njegovao je oca. A onda mu je i majka oboljela. Na licu mu se uvijek vidjelo što mu je, muči li ga nešto... Zato ovo i jest bio toliki šok - dodala je.

