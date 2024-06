Road trip na nogometno natjecanje može biti jedno od najljepših putovanja

Hrvatsku na nogometnom prvenstvu čekaju važne utakmice u tri njemačka grada - Berlinu, Hamburgu i Leipzigu. To da će se velik broj Hrvata za koji dan uputiti ka Njemačkoj bilo je jasno još u prosincu kad je Bernd Neuendorf, predsjednik Njemačkog nogometnog saveza, izjavio da je Hrvatska jedna od tri zemlje iz kojih dolazi najviše zahtjeva za ulaznice. Dakle, pored Hrvatske, takvo nogometno ludilo jednako je prisutno samo u Albaniji i Turskoj.

No, s obzirom na brojna iznenađenja i postignuća koja su Vatreni ostvarili proteklih godina, zapravo i ne čudi što nogometna groznica opet trese Hrvatsku. Tako je mnogim navijačima upravo Berlin prva destinacija gdje će se uputiti kako bi podržali repku u utakmici protiv Španjolske, koja je na rasporedu 15. lipnja u 18 sati. Nakon toga, Hrvatska čeka Albaniju 19. lipnja u Hamburgu te Italiju 24. lipnja u Leipzigu.

Kako bi putovanje do ovih gradova proteklo u jednakom veselju, u nastavku donosimo atraktivne usputne lokacije koje se isplati posjetiti, nešto prigristi i malo odmoriti. Pritom saznajte i koje vas zanimljivosti čekaju u Berlinu, Hamburgu i Leipzigu.

Zagreb - Prag - Beč - Berlin

Od Zagreba do glavnog grada Njemačke idealna je ruta koja vozi preko Slovenije, Austrije i Češke (D1/E65). Osim što ćete tako izbjeći područja koja su najviše pogođena poplavama, imate mogućnost posjetiti brojne atrakcije koje nude gradovi poput Beča, Praga i Dresdena. Štoviše, ako putovanje možete za koji dan produžiti, neki od ovih gradova možete i pobliže upoznati.

Primjerice, u Pragu možete odmoriti i osvježiti se u centru grada, a usput, na Starogradskom trgu starom 600 godina, također možete uživati u pogledu na povijesne spomenike i zgrade, uključujući čuveni astronomski sat, Staru gradsku vijećnicu i crkvu Naše Gospe pred Týnom. Naravno, ako imate vremena, možete obići i druge znamenitosti poput Karlovog mosta, Praškog dvorca ili Muzeja osjetila.

Foto: Maksim Shutov/Unsplash

Pored mnogih bečkih znamenitosti, u ovom gradu svakako vrijedi posjetiti palaču Schönbrunn iz 18. stoljeća koja sa svojim prostranim parkom i vrtovima privlači nekoliko milijuna posjetitelja godišnje. A želite li pregled dijela Beča u par minuta, tu je panoramski kotač Riesenrad.

Dresden također nudi svoje atrakcije, poput barokne crkve Frauenkirche Dresden, kao i srednjovjekovnog baroknog dvorca Dresden Zwinger, koji slovi za najznačajniji građevinski spomenik grada Dresdena.

Lokacija vrijednih pažnje u Berlinu je jednostavno previše, no izdvojili smo neke koje su nezaobilazne, a na samom vrhu liste je Reichstag. Ova povijesno značajna građevina danas je potpuno modernizirana te njeni posjetitelji kroz staklenu kupolu zgrade mogu iz ptičje perspektive gledati gradsku vrevu.

Foto: Darshan Garaja/Unsplash

Još jedna zanimljivost Berlina svakako su Brandenburška vrata, ali i memorijalni centar posvećen Berlinskom zidu, odnosno ‘’East Side Gallery’’ s impresivnim muralima. Galerija se nalazi između četvrti Wedding i Mitte u ulici ‘’Bernauer Straße’’.

Foto: Claudio Schwarz/Unsplash

Berlinski stup pobjede također je poznato obilježje Berlina, a s njegove platforme imate prekrasan pogled na parkove Tiergartena i ostatak Berlina. Visok je 67 metara te okrunjen zlatnim Berlinskim anđelom mira.

Ako ste u Berlinu s djecom, razmislite i o posjeti nagrađivanoj izložbi ‘’Jurassic World: The Exhibition’’ koja će trajati do 18. kolovoza.

Zagreb - Hamburg

Putovanje do Hamburga možete realizirati kroz rutu Hrvatska - Slovenija - Austrija - Njemačka, ili pak ići istom rutom kao za Berlin i potom samo produžiti do Hamburga. No, imajte na umu da će putovanje ovim rutama trajati do 2 sata duže nego inače zbog brojnih radova na cestama uzrokovanih poplavama.

Prolazite li kroz Austriju prema Njemačkoj, pauzu i odmor od vožnje možete napraviti u malom mjestu Windischgarsten. Ono je smješteno u općini Kirchdorf an der Krems u austrijskoj pokrajini Gornja Austrija, a od 1964. grad je klasificiran kao Luftkurort, planinsko lječilište.

Posebnost ovog mjesta je što se nalazi pokraj predivnog Nacionalnog parka Kalkalpen, smještenog unutar planinskog lanca Sjevernih krečnjačkih Alpa. A, krenete li malo dalje prema Njemačkoj naići ćete na još jedan dragulj prirode - Nacionalni park Gesäuse u austrijskoj pokrajini Štajerskoj. On je pak smješten u planinskoj regiji Gornje Štajerske te pokriva velike dijelove lanca Gesäuse unutar Ennstal Alpa i strmi vodeni jaz rijeke Enns.

Foto: Benjamin Brunne/Unsplash

Odabirom autoceste A9 prije Hamburga možete posjetiti i Hannover. Tamo vas čekaju veličanstveni kraljevski vrtovi ‘’Herrenhäuser Gärten’’, tržnica Markplatz u središtu povijesnog starog grada (Altstadt), a svakako vrijedi pogledati i neke od istaknutih građevina.

Jedna od njih je kasnogotička Stara gradska vijećnica (Altes Rathaus) iz 15. stoljeća, dok se na Trammplatzu u Hannoveru nalazi veličanstvena Nova gradska vijećnica (Neues Rathaus). Riječ je o jednoj od najzanimljivijih građevina u Hannoveru, a na vrhu je okrunjena kupolastim tornjem visokim gotovo 98 metara, koji dominira obrisom grada. Na kupolu se možete popeti i s platforme za promatranje dobiti najbolji pogled na grad.

Foto: Jonathan Bernard/Unsplash

Također, 20 minuta daljnje vožnje dovest će vas do grada Laatzena, koji je dom Muzeja zrakoplovstva te sadrži impresivnu zbirku od 36 potpuno restauriranih zrakoplova, uključujući rijetke primjerke vojnih zrakoplova.

Želite li zbjeći cestarine, imajte na umu da će putovanje trajati još 2 sata duže. No, idete li, primjerice, autocestom A7, mjesto koje vrijedi posjetiti svakako je Nürnberg.

Što posjetiti u Hamburgu?

Njemačka državna turistička zajednica objavila je kako je u 2022. Miniatur Wunderland Hamburg bio na prvom mjestu 100 najposjećenijih turističkih atrakcija u Njemačkoj. Ovaj fascinantni najveći model željezničkog sistema na svijetu svakako se isplati pogledati, a jednako će oduševiti i stare i mlade.

Foto: Lia Chuang/Unsplash

Želite li iskusiti nešto što ne možete pronaći u većini gradova, uputite se kroz Alter Elbtunnel. Ovaj tunel povezuje dvije obale rijeke i praktički ćete prošetati ispod vode. Riječ je o prvom riječnom tunelu u Europi. Još jedna atrakcija po kojoj je ovaj lučki grad poznat je i koncertna dvorana Elbphilharmonie, koja je postala svojevrstan simbol grada.

Foto: Lukas Menzel

U šetnji gradom obratite pažnju na predivnu arhitekturu i ne zaboravite posjetiti impresivnu Crkvu sv. Mihovila. Za predah od grada možete posjetiti Alster jezero koje građanima služi za odmor i rekreaciju, a u muzeju čokolade Chocoversum kupiti slatki suvenir za svoje ukućane.

Zagreb - Leipzig

Koju god rutu odabrali, do Leipziga ćete uglavnom proći istim putem kao i do prethodna dva grada. Rutom D1/E65 prolazite kroz Češku, dok ostalim rutama najveći dio puta vozite kroz Austriju i Njemačku. Leipzig ima znatno manje stanovnika od Hamburga i Berlina, ali i u njemu se nalaze brojne zanimljivosti koje vrijedi obići.

Ovaj grad ima bogatu glazbenu povijest, i pored toga što je rodno mjesto Richarda Wagnera, bio je dom i mnogim drugim glazbenicima. Primjerice, crkva sv. Thomasa koju krasi gotički stil, posebna je po tome što je u njoj čuveni Johann Sebastian Bach vodio crkveni zbor. Pokraj crkve se čak nalazi i najstariji spomenik ovom njemačkom skladatelju.

Spomenik Bitke naroda još jedno je monumentalno zdanje Leipziga, a visok je 91 metar. Jedan je od najvažnijih njemačkih spomenika jer predstavlja posvetu vojsci koja je u Leipzigu zaustavila Napoleona, i to u najvećoj bitci prije Prvog svjetskog rata. U gradu vas također čekaju mnogi muzeji, ali i impresivne građevine poput Stare gradske vijećnice iz 16. stoljeća koja je idealan primjer renesansne arhitekture.

Foto: Chris Unger/Unsplash

Kad se umorite od obilaska, uvijek možete svratiti u jednu od najstarijih kavana u Europi u izvornom obliku - Coffe Baum. Otvorena je davne 1717. godine te sadrži više od 500 artefakata koji prate povijest kave i uspon kavanske kulture u pokrajini Saska. Naime, vjeruje se da je upravo tu počela njemačka opsjednutost kavanama. Putujete li s djecom, razmislite i o posjeti velikom zabavnom parku Belantis. Ovaj park je smješten odmah pokraj Leipziga, a posjetiteljima nudi 60 atrakcija.