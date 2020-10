Rock & roll detektiv: Uhićuje moćnike, svira solo gitaru u bandu i izrađuje skulpture

Rad na eksponatima ne predstavlja mu ispušni ventil od stresnog posla nego jednostavnu potrebu da se izrazi na takav način. S izradom slulptura počeo je 2018. Za sada ih je napravio 14 i svaki ima ime

<p><strong>Goran Šoštarić (32) </strong>policijski je detektiv koji je uspješno uplovio u umjetničke vode. Osim što svira u jazz fusion bandu izrađuje skulpture od oštećenih gitara i drugih instrumenata i udahnjuje im novu ulogu.</p><p>- U glazbi sam čitav život i bilo je neizbježno da se u određenom trenutku dogodi taj eruptivni kreativni moment u stvaralačkom smislu a, naravno, da ima veze s glazbom, zvukom, ritmom i vibracijama. Znači bilo to glazba ili restauriranje gitara ili recikliranje starih instrumenata.To je svojevrsni mentalni filter koji je u korelaciji s mojim poslom, koji zna biti stresan ali ga volim - kaže Šoštarić dodavši kako mu odlazak u njegovu galeriju u Lepoglavu i rad na eksponatima ne predstavlja ispušni ventil od stresnog posla nego jednostavnu potrebu da se izrazi na takav način.</p><p>S izradom eksponata počeo je prije dvije godine. Radi ih iz gušta i za sada skulpture ne prodaje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Goran Šoštarić kad ne hvata kriminalce svira u bendu i izrađuje skulpture</strong></p><p>- Spontano sam izvadio uništenu gitaru iz prtljažnika auta i rekao si "moram nešto s njom napraviti". Ima tu svakakvih ideja, imam brdo toga u glavi no za svaki uradak treba vremena - kaže Šoštarić koji se u radu koristi metalom, drvom itd.</p><p>A eksponate izrađuje u rasponu - od industrijskog pa do modernog te čak do konceptualnog stila. Do sada ih je napravio 14. Među njima su "Octavaros", "Fragments of polyrhythmia", "Eroica", "Havona"...</p><h2>Eksponat i u Muzeju policije</h2><p>Među gitarama nalazi se i klavir koji je nazvao "Octavaros - Društvo bez sluha", zaključuje Šoštarić koji će eksponat imati u Muzeju policije.</p><p>- Kolegici sam predložio da napravim nešto za policiju i oni su to oduševljeno prihvatili. Umjetnina će biti smještena u kriminalističku zbirku u zbirci krivotvorina. Zove se "Fragmenti poliritmije" kaže Šoštarić i pojašnjava: "obzirom da se poliritmija očitovala kao suprotstavljenost ritmova unutar iste mjere, što uključuje i podudaranje akcenata, no ako stavimo akcenat na prijelazno razdoblje od kad datira i fiktivni detektiv , u mom sinestetičko slučaju rezultiralo je ''tragom glazbe mudrih ljudi".</p><p>Osim suradnje s Muzejom policije surađuje i s francuskom skulptoricom Georgette Yvette Ponté, s kojom će dekompoziciji gitare dati novu dimenziju.</p><p>Šoštarić je svirao u bandu "Free from nowhere" koji se raspao prošle godine.</p><p>Radilo se o instrumentalnom rock-fusion bandu.</p><p>- Izdali smo i album, demo varijantu, čak su nam ponudili produkciju u Beogradu no eto fragmentirali smo se. Sad sam s ekipom i radimo na fusion free - jazzu pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti- dodaje Šoštarić koji svira solo gitaru i ne može se zamisliti da ne svira.</p><p>U policiji je od 2009. Radio je u ravnateljstvu.</p><p>- Kad sam dobio posebno promaknuće ministra otišao samu u Kriminalističko-obavještajni odjel gdje sam i danas. O drugim detaljima ne mogu govoriti- kaže nam čovjek koji je sudjelovao u mnogim kompleksnim kriminalističkim istraživanjima i uhićenjima.</p><p>Na pitanje kako se pripremaju za pojedinačna uhićenja i kako procjenjuju potencijalnu opasnost od reakcije osobe koju dolaze uhititi Šoštarić šturo odgovara "detektivi smo, profiliramo, to nam je posao". U njegovom poslu ne postoje striktno propisane mjere kako će ga realizirati. Zakonski okvir u kazneno-pravnom smislu mora se poštivati no sami kreiraju na koji način.</p><p>- Rekao bih da moje kolege to rade fantastično - kaže Šoštarić. Svaki njegov uradak ima svoje ime. Izložba u zagrebačkom klubu Vintageu bila je njegova četvrta samostalna izložba, a sljedeća će biti ovaj mjesec u Sesvetama.</p><p>- U umjetnosti i glazbi uvijek moraš imati nešto novo za reći, odnosno biti sposoban producirati neku kritiku kod promatrača ili slušača. Na kraju dana moji reciklažni instrumenti i glazbeno stvaralaštvo koegzistiraju u savršenoj harmoniji - kaže Šoštarić koji fragmente dio po dio slaže u skulpturu što je slično detektivskom poslu kada se od informacija i dokaza korak po korak slaže mozaik dok se na kraju ne dobije cjelokupna slika.</p>