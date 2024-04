Rode Malene više nema, nova Klepetanova cura već je snijela prvo jaje: 'Zovemo je Mlada'

Rode Malene više nema. Ali Klepetan, Malenin mužjak prošle je godine doveo novu družicu. Ime joj je Mlada i ona je ove godine došla desetak dana prije njega. U srijedu je oko 12 sati i on sletio na školsku livadu u Brodskoj Varoši.

- Došao je posljednji, jer očito putuje iz daleka. Prije nekoliko godine su mi prijatelji iz Njemačke koji prate rode pomoću GPS-a javili da su njegov čip očitali na jugu Afrike oko Cape Towna, onda nije ni čudo što mu treba toliko. Mislim da su i godine u pitanju, ipak je njemu 35 godina, možda i koju više i treba mu češće stajanje radi odmora. Unatoč novoj mladenki Klepetan je i dalje vjeran svojoj Malenoj obavezno posjeti njeno posljednje počivalište ispod jabuke u školskom vrtu. Kakva je to ljubav, nisam mogao vjerovati, i sada sam siguran da ptice pamte - ispričao nam je to Stjepan Vokić, koji je desetljećima skrbio o Malenoj. Zbog slomljenoga krila ona je zime provodila sa Stjepanom, a ljeta sa svojim Klepetanom. Stjepan je sve godine dok je Malena bila živa sudjelovao i u podizanju brojnog naraštaja roda, a Klepetan ponovno gradi gnijezdo za mlade.

- Do sada je odnio cijeli naramak grana kojih sam mu pripremio. Mislim da je ženka već snijela jedno jaje, on užurbano radi kako bi uskoro gnijezdo bilo gotovo. Njegova nova družica nije ništa radila oko gnijezda jer one to ne znaju. Njihov je posao da, kad mužjaci donesu grane, samo ih rasporede u gnijezdu. Nešto kao kod nas ljudi, one su zadužene za raspoređivanje novca - nasmijao se Stjepan. Dodaje da je i sad desetak dana morao brinuti o Klepetanovoj novoj curi.

- Podsjetila me na Malenu, stajala je cijelo vrijeme u gnijezdu i gledala prema istoku, jer znala je iz kojeg će smjera doći. Malo je probirljiva kada je hrana u pitanju neće ništa da jede osim svinjskog buta, ne daj Bože da bude masnoće, neće to niti pogledati. Nije nju briga što je moja mirovina mala. Moram priznati da sada kako je Klepetan došao, više se međusobno zabavljaju i odlaze zajedno u lov na gliste, žabe i puževe, ali kada se izlegu mladi doći će me žicati hranu – kaže Stjepan.

Nije mu teško, unatoč tome što je i on u godinama, pripremio je pribor i, čim malo otopli, krenut će na obližnje ribnjačarske kanale loviti ribu jer svježe uvijek mora biti.

– Bitno je da je on došao, a za ostalo ćemo se snaći – rekao je Stjepan.