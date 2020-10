Rodila Covid pozitivna majka u Karlovcu, beba nema koronu

<p>U karlovačkom rodilištu uspješno je porođena COVID pozitivna trudnica. Potvrdio je to za <a href="https://radio-mreznica.hr/prvi-prirodni-porod-covid-trudnice-u-karlovackoj-bolnici-mama-i-beba-su-dobro-danas-idu-kuci/?fbclid=IwAR0Gg6Go4q7XIxVzkNKreeexMLt1pYlBAN13W3Dy7Dwl05x2iFjXyn49Wi8" target="_blank">Radio Mrežnicu</a> šef službe dr. Željko Štajcer koji je i sam bio u timu koji je porodio zdravu djevojčicu.</p><p>- Jučer u ponoć i 35 minuta, dakle u noći s 28. na 29. porodili smo jednu COVID pozitivnu trudnicu. Porod je protekao potpuno uredu, izvrsno zapravo. Porodili smo zdravu djevojčicu.</p><p>To je prvi takav porod u karlovačkoj bolnici, naglašava.</p><p>- Imali smo malo cijelu akciju u kojoj smo morali biti cijelo vrijeme u zaštitnim odijelima, ali sve je dobro prošlo. U našoj bolnici ovo je prvi normalni porod inače smo 21. travnja imali prvu COVID pozitivnu trudnicu u Hrvatskoj koju smo porodili carskim rezom, podsjeća dr. Štajcer.</p><p>Majka i beba su dobro. Smještene su u izolaciju u donjoj bolnici gdje o njima osim infektologa brinu i djelatnici s ginekologije i neonatologije. I već danas njih dvije idu kući.</p><p>- Beba nije pozitivna.</p><p>Majka, kojoj ovo nije prvo dijete, je bez simptoma bolesti, ističe dr. Štajcer. No, još su dvije COVID pozitivne trudnice blizu poroda, a karlovačka bolnica je spremna i za njihov dolazak.</p><p>- Jedna je malo manja trudnoća i ona će vjerojatno do samog poroda biti veći negativna, a druga gospođa je na kraju trudnoće. Ona može roditi danas, ali i za tjedan, dva kad će već možda biti i negativna. Sve ovisi o tome kada će dobiti trudove, pojašnjava dr. Štajcer.</p><p>Sve što rade u vrijeme COVID pandemije karlovački liječnici pomno bilježe, a svoja iskustva i nalaze s COVID pozitivnim majkama podijelit će s kolegama s klinike.</p><p>- Tako ćemo dobiti širu sliku o tome kako je u trudnoćama kod COVID pozitivnih majki.</p>