Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević se u srijedu sastao s roditeljima odgojiteljima. Nakon sastanka, inicijatori prosvjeda i predstavnici korisnika mjere, odnosno predsjednica Hrvatske udruge roditelja odgojitelja (HURO) Ana Marija Berbić Lacko, odvjetnik udruge HURO Marko Fak, predstavnica Inicijative "Djeca su budućnost" Ljiljana Dragić i demograf Stjepan Šterc dali su izjave.

- Imali smo konstruktivnu raspravu od skoro dva sata. Mi smo iznijeli svoje stavove, on svoje. Nije došlo do nikakve promjene. Predložili smo da odluka ne ide na Skupštinu, to je odbio. Prosvjedi se nastavljaju, mi nastavljamo sa svojim aktivnostima - kažu. Dodali su da inzistiraju na dubokoj analizi. Najavili su novi prosvjed u subotu u 17 sati ispred gradske uprave.

- Stečena prava korisnika koji već tu mjeru koriste mora poštovati. To je zahtjev korisnika koji su svoje živote ravnali prema ovoj mjeri - rekao je odvjetnik Marko Fak.

Ispred zgrade Gradske uprave okupilo se desetak majki koje su došle pružiti podršku predstavnicima na sastanku.