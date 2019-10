Roditelji pokojnog Kristiana su zatražili 700.000 kuna odštete

Odvjetnik Vinko Ljubičić je u ime roditelja pokojnog Kristiana Vukasovića (18) zatražio 700.000 kuna od države u zahtjevu za naknadom štete koji je podnio Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, piše Slobodna Dalmacija.

Radi se o pokušaju mirnog rješenja spora, prije podnošenja tužbe nadležnom sudu, a u zahtjevu su navedena četiri krivca za smrt mladića iz Jesenica među kojima je i splitsko tužiteljstvo.

Osim njih, kao sukrivci za smrt mladića zbog neadekvatnog tretmana i propusta u primjeni zakonskih mogućnosti nabrojeni su: Općinski sud na Dračevcu, zatvor na splitskim Bilicama te Bolnica za osobe lišene slobode na Svetošimunskoj cesti u Zagrebu.

U zahtjevu je navedeno kako je od dana lišavanja slobode Kristiana Vukasovića 30. ožujka ove godine pa do dana prijema u splitsku bolnicu 01. kolovoza u sveukupnom tretmanu mladića došlo do niza propusta i to kod svih državnih tijela što je dovelo do njegove smrti.

Iz lanca krivnje je izuzeta policija koja je provela uhićenje te KBC Split gdje su se iznimnim naporima borili da mladića održe u životu tijekom 24 dana koliko je proveo na Jedinici intenzivnog liječenja na Križinama.

Tema: Hrvatska