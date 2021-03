Je li normalno da preuzmete dijete u vrtiću, a u ruci mu poklon s logom stranke, pita se jedan roditelj djeteta koje ide u Dječji vrtić Drniš.

Njegovo dijete ga je dočekalo s plastičnom vrećicom u ruci. Unutra je bila uskrsna pogača, a na vrećici nije bilo deklaracije, samo naljepnica s logom HDZ-a i tekstom 'Sretan Uskrs želi vam HDZ Šibensko - kninske županije'.

- Na ambalaži proizvoda nema nikakve deklaracije, tko je proizvođač, rok trajanja, sastav apsolutno nikakav podatak osim "famoznog" loga. Unos ovakve vrste hrane u vrtić je zabranjen. Je li ovo neka bakica u kućnoj radinosti pakirala, u ovo veselo doba pandemije. Odakle je došao ovaj proizvod? Je li ovom mjesto u vrtiću? Je li ovo poruka roditeljima? Je li ovo oblik edukacije roditelja? Dakle ako želite dobro svom djetetu, znate što vam je činiti? Učlanite ga u HDZ! Ovo se dogodilo sad u predizborno vrijeme, danas, u četvrtak - govori revoltirani roditelj.

Dječji vrtići kao odgojno-obrazovne ustanove podliježu strogim higijensko-sanitarnim propisima koji jasno određuju higijenske standarde vezane za hranu i prehranu djece, pa se tako hrana bez deklaracije, jasno istaknutog roka trajanja i sastava ne smije unositi. Pitali smo ravnateljicu vrtića otkud ovi paketi u vrtiću.

- U predblagdansko vrijeme prihvaćamo sve donacije, bez obzira tko je donator. Ta donacija je napravljena jutros - govori ravnateljica Niveska Vlaić.

Kad smo ju pitali zna li da se roditelji bude zbog naljepnice ali i nedostatka deklaracije, kratko je odgovorila:

- Roditelji imaju mogućnost žaliti se, naravno.

Šef drniškog ogranka HDZ-a, tamošnji gradonačelnik ali i zastupnik u Saboru, Josip Begonja, tvrdi da je odmah provjerio gdje je donacija obavljena te tko je donirao.

- Odlučno se ograđujemo od toga. To nije donacija gradskog ogranka HDZ-a kojeg vodim. Te male uskrsne pogače je nešto što pripada tradiciji i ne dijeli gradski HDZ nego neki aktivisti, odnosno taj jedan ogranak. To nema veze s gradskom organizacijom HDZ - a. Dobio sam slike toga, ali koliko sam vidio iskrižana je naljepnica s logom - rekao je Begonja.

No fotografije koje su stigle na 24sata pokazuju da vrećicu s naljepnicom koja nije prekrižena.

- Nazvao sam osobno odmah gospođu ravnateljicu da se uvjerim da donacija nije napravljena unutar vrtića zbog epidemiološke situacije, ali i zato što takvim materijalima, s logom, nije mjesto u tim ustanovama. Ona mi je rekla da to nije bilo podijeljeno djeci, nego kao jedan od obroka koji bi se dao djeci, dakle bez ambalaže. Zvao sam gospođu koja je organizirala doniranje, koliko znam, kupljeno je kod ovlaštenog proizvođača pekarskih proizvoda. Meni kao gradonačelniku je bilo važno da se ta primopredaja nije dogodila unutar vrtića. Ograđujem se od ove situacije, ne bih htio da ova tradicija bude zamrljana politikantstvom jer se ovakve ustanove ne smiju koristiti u te svrhe - zaključio je Begonja.

Kontaktirali smo organizatoricu donacija, gradski vijećnicu i članicu predsjedništva županijskog ogranka HDZ-a, Anitu Aužinu.

- U zadnjih 15 - 20 godina u povodu Uskrsa mi svake godine radimo podjele pogača, doniramo pogače i ja ne vidim problem. Promidžba nije bila namjera, namjera je bila da se pogače iskoriste u vrtiću. Nismo imali doticaja s djecom zbog epidemiološke situacije - rekla je Aužina i dodala da kao članica Zajednice žena 'Katarina Zrinski' organizira brojne donacije.

No, problem kojeg roditelji ističu nije donacija nego velike naljepnice s HDZ - ovim logom i činjenica da je prehrambeni proizvod ušao u vrtić mimo pravila da na sebi mora imati deklaraciju sa sastavom i alergenima. Uz to, zamotane su u vrećicu koja je samo zavezana, a ne znaju je li zamotana u sterilnim uvjetima. Aužina nam nije htjela reći gdje ih je kupila.

- To sam kupila u jednoj pekari, neću vam reći kojoj jer ih neću reklamirati. Nije to neka cijena, koštale su 2 i pol kune svaka, male su to pogače. Mislim, pa ne moram nikome govoriti što sam kupila od svoje viječnićke naknade - rekla je.

No kad smo ju pitali znači li to da je sama kupila pogačice, odgovorila je:

- Ove pogače su kupljene od strane HDZ - a i Zajednice žena. Ovo je tradicija, svake godine doniramo raznim ustanovama, prošle godine smo domu za starije.

Roditelji i dalje tvrde da nije problem u činu donacije. Pogačice su nakon kupnje zamotane u plastičnu vrećicu s logom HDZ-a.

- Ako sam pogriješila, pogriješila sam, ja se ispričavam. Naljepnica je malo velika, to je istina - zaključila je.