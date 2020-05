Roditelji vrtićaraca predali su peticiju protiv naplate vrtića

Uprava osječkih vrtića i Grad Osijek, kao osnivač ustanove Dječji vrtić Osijek, posljednjih su dana zatrpani mailovima roditelja vrtićaraca koji negoduju zbog načina obračuna i iznosa koji moraju platiti za djecu koja ne idu u vrtić.

Njih nekoliko stotina potpisalo je i peticiju koju će dostaviti gradskoj upravi, a njihovom javnom prosvjedu priključile su se i gradske političke stranke koje pozivaju Grad Osijek na smanjenje naknada za hladni pogon vrtića i neplaćanje usluge vrtića ukoliko dijete u njega ne ide. Za sada Grad nema sluha za te vapaje roditelja.

'Grad je očito odlučio krizu prelomiti preko leđa roditelja'

Naime, posljednjom odlukom Grada, donijetom kada su započete Covid_19 mjere, odlučeno je da roditelji djece koja ne idu u vrtić od 15.3. do 15.5. neće morati platiti nikakvu naknadu za vrtić za navedeni period, ali da im se to računa kao iskorištena povlastica za neplaćanje na koju inače imaju pravo tijekom ljeta. Već je to izazvalo revolt roditelja.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

- Situacija za korona virusom nije nešto što smo mi tražili, nego se dogodilo. Svi smo prisiljeni biti doma, ne slati djecu nikamo, i Grad nema pravo zbog toga uzeti nam povlasticu neplaćanja za ljetni period kada koristimo godišnjem odmore i kada djeca ne idu u vrtić našim izborom. Ne samo da su nam uzeli povlasticu, nego su dali preporuku roditeljima da zbog Covida ne šaljemo djecu u vrtiće ali su nam rekli da moramo platiti 400 kuna po djetetu čak i ako ono ne ide u vrtić. Imam dvoje djece koja su do sada išla u vrtić i meni je neprihvatljivo da plaćam 800 kuna za ništa, za čuvanje mjesta u vrtiću. Grad Osijek inače ima najnepovoljnije cijene vrtića i hladnog pogona, a sada očigledno i najgluplje mjere za djecu i roditelje. Da ne spominjemo kako su odgajateljice u vrtićima među niže plaćenima u državi te da djeca, kad sada krenu u vrtić u grupicama od po 9, na kraju uopće i neće biti sa svojim starim tetama nego će im doći ona koja im je dodijeljena raspodjelom. Grad je očigledno odlučio krizu prelomiti preko leđa roditelja, što je neprihvatljivo i zbog toga razmišljam djecu ispisati iz vrtića" kaže mama Željka koja je ogorčena što se, tom odlukom Grada, nije ništa pitalo roditelje koji, kao i do sada, samo šute i trpe, a neki su u ovoj krizi ostali i bez posla.

Ravnateljica vrtića: 'Cijenu može mijenjati samo Grad'

Roditelji smatraju kako bi bilo pravedno plaćati vrtić po broju dana koje su djeca koristila njihove usluge, jer, cjenik se zna i ništa ne bi bilo sporno. Slažu se da treba platiti hladni pogon, odnosno vrijeme dok dijete ne ide u vrtić, ali misle kako bi 200 kuna za to bilo prihvatljivo, a ne dosadašnjih 400.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

U svemu tome ravnateljica Dječjih vrtića Osijek Marija Štambuk Čabaj nema puno utjecaja, a osim toga postavljena je političkim putem pa nema niti osobitu moć u odlučivanju.

- Odluku o promjeni cijene može donijeti samo osnivač osječkih vrtića, a to je Grad. Roditeljima koji su već ranije uplatili puni iznos za ožujak razlika će biti iskorištena za podmirenje sljedećih potraživanja. Djeca u vrtić mogu u većem broju krenuti 11. svibnja, ali samo u slučaju da su oba roditelja zaposlena zato apeliram na roditelje da djecu dovode samo oni koji nemaju izbora. Na taj način možemo pomoći roditeljima i omogućiti socijalnu distancu one djece čiji ih roditelji stvarno nemaju mogućnost zbrinuti. Kao vrtić, a prema Pravilima o sudjelovanju roditelja u cijeni programa, mi moramo naplatiti roditeljima korištenje - kazala je ravnateljica Štambuk Čabaj.

U praksi to znači da oni koji dovedu dijete 11. svibnja morat će platiti punu cijenu vrtića, 640 kuna za redovan program.

Oni koji dovedu dijete 15.svibnja i nakon toga platit će pola cijene, 320 kuna. Oni koji ne dovedu djecu cijeli svibanj platit će 200 kuna, a ako dijete ne bude išlo u vrtić ni cijeli lipanj ili srpanj, roditelji moraju platiti po 400 kuna za svaki mjesec. U većini vrtića roditelji su iz revolta odlučili ne slati djecu u vrtić cijeli svibanj, jer mnogi još uvijek rade od kuće, ali ravnateljica Dječjih vrtića Osijek smatra kako će se to do kraja mjeseca promijeniti te da će većina roditelja ipak početi dovoditi svoju djecu u vrtić.

Grad: 'Još nismo donijeli odluku'

No, prije nego dovedu djecu na čuvanje tetama, roditelji moraju kod kuće isprintati i ispuniti posebni obrazac, odnosno Potvrdu za dovođenje djeteta u vrtić koju je izradila ustanova vrtića, a u kojoj moraju navesti da dijete niti bilo tko u kućanstvu ne boluje od Covida_19, kao i da su oba roditelja zaposlena te da nisu u mogućnosti ostaviti dijete kod kuće pod nadzorom odrasle osobe unatoč preporukama HZJZ.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Dogradonačelnica Osijeka Žana Gamoš

- Žao mi je što je nepotrebno došlo do ogorčenja među roditeljima po pitanju plaćanja usluge vrtića u narednom periodu. Grad Osijek još uvijek nije donio odluku na ovu temu, a kada budemo, zalagat ću se da se svim roditeljima koji neće dovoditi dijete u vrtić omogući do daljnjeg korištenje mogućnosti čuvanja mjesta u vrtiću za naknadu od 200 kuna mjesečno, bez ispisa djeteta iz vrtića. Predložit ću i redoviti rad svih vrtića u gradu tijekom ljetnih mjeseci, a ne kako je do sada bilo po dežurstvima - kazala je Žana Gamoš, dogradonačelnica Osijeka.

Tema: Hrvatska