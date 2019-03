Roditeljima zabranili da sina nazovu 'Griezmann Mbappe'

Nakon što im se rodio sin, mladi francuski par s jugozapada Francuske sinu je odlučio dati ime 'Griezmann Mbappe', dakako, prema imenima dvojice francuskih nogometaša - Antoinea Griezmanna i Kyliana Mbappea.

No, kada su to ime pokušali i službeno upisati, spriječio ih je sudac u gradiću Brive-la-Gaillardu i to pet mjeseci nakon rođenja dječaka. Sudac je svoju odluku obrazložio tvrdnjom da je takvo ime 'suprotno interesima djeteta', piše britanski Guardian.

Roditelji su sina na kraju odlučili nazvati 'Dany Noe'.

Inače, francuske su obitelji slobodne izabrati imena svoje djece što je slučaj tek od 1993. godine. Sve dotad su naime mogle birati s liste koju je odobrila vlada. No, unatoč svemu, danas se u nekim ekstremnijim slučajevima poput ovog s imenima nogometaša može uključiti sud.