To je poruka svim kockarima koji od petka ujutro do nedjelje navečer opsjedaju tržnicu u Dubravi počevši od kladionice, lutrije i kasina. Sama sirotinja na socijali i penzioneri. Trebate vidjeti kako se samo oni guraju da se što prije riješe novca. Ljudi ne mogu u svoje lokale i radnje zbog njih, rekao nam je poduzetnik Ivan Rubelj.

Naime, on je, kako nam je rekao, prije nekoliko dana postavio omče na drvo u zagrebačkoj Dubravi.

- Došao sam na tu ideju, ali nisam znao napraviti omče pa mi je pomogao jedan umirovljeni policajac. Kako sam nizak, jedan drugi prijatelj je donio ljestve pa smo ih zajedno postavili. I to usred bijela dana - rekao je Rubelj. Na pitanje, je li mu žao pošto je poruka shvaćena kao politička, odgovara:

- Ne radi se o nikakvoj političkoj poruci ili prijetnji. Nije mi žao, po meni je poruka jasna. Samo mi je glupo da se govori da je poruka Srbima ili nekim drugim manjinama, ne radi se o tome. Meni je poruka sasvim jasna. Dosta mi je da gledam te ljude kako se kockaju, što je previše, je previše - rekao je Rubelj, koji je zbog toga 'zaradio' optužni prijedlog i kaznu od 500 kuna zbog narušavanja javnog reda i mira.

- Htio sam platiti odmah, ali mi nisu dali. Rekli su mi da moram pred sud, ja sam spreman na to. Ja se nikoga ne bojim. Sam sam se prijavio policiji kad su me nazvali i pitali jesam li ja postavio omče. Točno znam tko me prijavio, to je čovjek kojemu sam puno pomogao. Sutra ću staviti na moj lokal natpis "Srami se", prepoznat će se on - rekao je Rubelj.

Na pitanje jesu li omče poruka njegovim konkurentima ili nekome zbog nesređenih poslova, odgovara da nema govora o tome.

- Nemam se ja kome prijetiti ili slično. Čist sam kao suza. Radim dobro, imam lokal u Dubravi, a poslujem i s jednim supermarketom. Sad širim svoje poslovanje na obalu, Istru, ali i Libiju. Ali, ponavljam, ljuti me što ljudi ostavljaju socijalu i male penzije na kocku - objasnio je Rubelj i priznao da je sam bio kockar.

- Bio sam kockar dobitnik, a ne gubitnik. Prestao sam kockati kad se u igru ubacio pokojni Arkan jer su tad počela su varanja. Pobjede su bile nemoguće pa sam odustao. U jednoj sam večeri 90-tih izgubio 200.000 maraka, a dobio 400.000 tadašnjih njemačkih maraka. Odmah sam otišao sa svojom suprugom na Havaje i trošio nemilice. Žena se žalila, ali sam joj rekao da to nisu naši novci i da se moraju potrošiti - kazao je Rubelj.