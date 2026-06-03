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Iran napao Bahrein i Kuvajt: Amerikanci presreli projektile
Nekad poznat kao mirna slobodna trgovinska zona i popularno turističko odredište s UNESCO-vim geoparkom, iranski otok Qeshm posljednjih je godina prerastao u jedno od najvažnijih vojnih uporišta u regiji.
S površinom od oko 1.445 četvornih kilometara, riječ je o najvećem otoku u Perzijskom zaljevu. Njegov strateški položaj na ulazu u Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu za transport energenata, daje mu iznimnu važnost u odnosima između Irana i Sjedinjenih Država.
Iran armed forces target the US army 5th fleet and air base in Bahrain in response to the US attack on an Iranian oil tanker the Strait of Hormuz and a communication tower in Qeshm Island.#Iran #USWar pic.twitter.com/aeOblBNBAi— IranPress (@IranPress_eng) June 3, 2026
Prema dostupnim informacijama, upravo zbog svoje lokacije i vojne infrastrukture Qeshm se nalazi visoko na popisu potencijalnih ciljeva američke vojske.
Jedan od razloga su podzemni objekti i mreže koje se nalaze ispod otoka. Iran je ondje smjestio strogo čuvane obalne raketne sustave i brze napadne brodove, skrivene u podzemnim kompleksima i prirodnim špiljama.
Posebnu pozornost privlače takozvani 'raketni gradovi', vojni objekti skriveni ispod površine. U njima se nalaze obalne baterije namijenjene pomorskom ratovanju, a njihova je zadaća nadzor i potencijalna blokada plovidbe kroz Hormuški tjesnac.
Američka vojska Qeshm smatra jednim od ključnih središta u borbi za kontrolu energetskih pravaca. Iran je, prema navodima, upravo s tog područja više puta koristio svoje kapacitete za zaustavljanje ili ograničavanje prolaska tankera koji prevoze naftu i plin kroz tjesnac.
Otok se našao i na prvoj crti sukoba između SAD-a i Irana. Nakon pojedinih eskalacija u kojima je Iran gađao američke položaje u regiji, američke snage izvodile su ciljane udare na položaje Islamske revolucionarne garde i komunikacijsku infrastrukturu na Qeshmu. Cilj takvih operacija bio je smanjiti sposobnost Irana da ometa promet kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih koridora.
Iranska Islamska revolucionarna garda zaprijetila je da će Sjedinjene Države snositi 'visoku cijenu' zbog ugrožavanja sigurnosti Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.
Poruka je stigla nakon američkih udara na otok Qeshm, smješten u neposrednoj blizini tjesnaca. Iz Revolucionarne garde tvrde da su američke snage tijekom operacije gađale telekomunikacijski toranj.
Kao odgovor na taj napad, navode, pokrenuli su raketne i napade bespilotnim letjelicama. Prema njihovim tvrdnjama, mete su bile američka zračna baza i helikopterska postrojba u jednoj državi regije, za koju se pretpostavlja da je Kuvajt.
U priopćenju su podsjetili da su ranije upozoravali na posljedice mogućeg napada.
- Ranije smo poručili da će odgovor na agresiju biti drukčiji i snažniji te smo postupili u skladu s tim. Ovi odgovori trebaju biti pouka - navela je Revolucionarna garda.
Istaknuli su i novo upozorenje Washingtonu, poručivši da će svako ugrožavanje sigurnosti Hormuškog tjesnaca imati ozbiljne posljedice za američke vojne snage koje nazivaju invazijskima.
Američke snage izvele su napad na iranski otok Qeshm, a iz Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM) poručili su da je riječ o potezu poduzetom u samoobrani.
U objavi su naveli da je akcija uslijedila kao odgovor na, kako tvrde, iranske pokušaje napada širom Bliskog istoka. Prema priopćenju CENTCOM-a, Iran je lansirao više balističkih projektila prema državama u regiji, no nijedan nije pogodio predviđeni cilj.
Američka vojska navodi da su dva projektila ispaljena prema Kuvajtu pala prije dolaska do mete ili su se raspala tijekom leta. Istodobno, tri projektila usmjerena prema Bahreinu, tvrde iz CENTCOM-a, presrele su američke i bahreinske protuzračne snage.
Iz američkog zapovjedništva potvrdili su i da je tijekom operacije pogođena iranska vojna zemaljska kontrolna postaja na otoku Qeshm. Dodaju kako u napadu nije bilo ozlijeđenih pripadnika američkih snaga.
S druge strane, iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da su njezini napadi na Kuvajt odgovor na, kako navode, 'drsku i očitu agresiju' američke vojske na otoku Qeshm. Tvrde da su prema Kuvajtu ispalili najmanje deset balističkih projektila.
Kuvajtska vojska u srijedu je u ranim jutarnjim satima objavila da su njezine snage protuzračne obrane aktivirane zbog, kako navode, neprijateljskih raketnih i bespilotnih napada.
U priopćenju Glavnog stožera istaknuto je da su zvukovi detonacija koje građani eventualno čuju posljedica djelovanja sustava protuzračne obrane. Vlasti su pritom pozvale stanovnike da se pridržavaju svih sigurnosnih preporuka i uputa koje su izdala nadležna tijela.
📌 په کویټ کې د توغندیو پاتې شونې 🇰🇼📸— waheedkhan (@waheedkhan20015) June 3, 2026
له کویټ څخه تازه ویډیوګانې ښيي چې د نن شپې تر هوايي دفاعي نښتو وروسته، د شنډ شویو توغندیو پاتې شونې پر ځمکه خپرې دې! 💥🚀#Kuwait #BreakingNews #AirDefense #MissileDebris #کویټ #بیړنی_خبر pic.twitter.com/IOS7eQBAci
Kuvajtske vlasti nisu otkrile odakle su napadi stigli. No, Telegram kanal povezan s iranskom Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC) iznio je drukčiju verziju događaja.
U objavi se tvrdi da su, prema dostupnim snimkama i izvješćima iz Kuvajta, tri projektila pogodila, kako navode, 'neprijateljske baze u Kuvajtu'. Istodobno su odbacili tvrdnje kuvajtskih vlasti o presretanju projektila i dronova, ocijenivši ih 'smiješnima i apsurdnima'.
WATCH: Likely Patriot interceptor missile fails after launch in Kuwait while trying to respond Iranian missile strike tonight. pic.twitter.com/JO6aT0nwRF— Clash Report (@clashreport) June 2, 2026
U istoj poruci navedeno je i da su takve izjave, prema njihovom stavu, usporedive s tvrdnjama koje, kako tvrde, redovito iznose 'proksi i kolaboracionistički režimi'.
Neprijateljstva u Perzijskom zaljevu ponovno su se rasplamsala u srijedu, a američka vojska je priopćila da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvajt i druge regionalne ciljeve osujećeni ili nisu uspjeli.
Dva iranska projektila ispaljena na Kuvajt nisu uspjela pogoditi metu ili su se "raspala u letu", isti je slučaj i s nekoliko balističkih projektila usmjerenih na regionalne ciljeve, dok su tri projektila lansirana na Bahrein presrele američke i bahreinske snage, objavila je američka vojska u utorak.
Američko središnje zapovjedništvo je izvijestilo i da su američke snage oborile iranske dronove koji su ciljali civilne brodove u regionalnim vodama, a kao odgovor, napale su i iranski otok Qeshm u blizini Hormuškog tjesnaca.
Odvojeno, kuvajtska državna novinska agencija KUNA, pozivajući se na vojsku te zemlje, objavila je da je tamošnja protuzračna obrana presrela u srijedu neprijateljske napade raketama i dronovima. Glavni stožer kuvajtske vojske je rekao da su sve eksplozije koje su se čule uzrokovane presretanjem te pozvao građane da slijede sigurnosne upute i izbjegavaju krhotine ili neidentificirane predmete.
Kuvajt je posljednjih dana izvijestio o nekoliko neprijateljskih napada raketama i dronovima, uključujući incidente koje je kasnije opisao kao iranske, napominje Reuters.
Iranski mediji: Iranska vojska napala američku bazu u Bahreinu
Agencija podsjeća da je od početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem veljače, Iran više puta napadao ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu, gdje se nalaze američke vojne baze.
Iranski mediji su izvijestili u srijedu da je Iranski Korpus Revolucionarne garde (IRGC) napao raketama i dronovima sjedište američke Pete flote u Bahreinu te zračnu bazu i helikoptere u jednoj zemlji regije.
To je bio odgovor na ono što je IRGC opisao kao američki napad na komunikacijski toranj južno od iranskog otoka Qeshm.
Iranska mornarica, izvijestili su iranski mediji, također je raketama gađala tanker Panaya koji plovi pod zastavom Liberije, a kao odgovor na američki napad projektilom na iranski tanker u blizini Hormuškog tjesnaca.
"Narušavanje sigurnosti Hormuškog tjesnaca imat će visoku cijenu za američku vojsku", izvijestili su lokalni mediji, citirajući IRGC.
Iran i SAD i dalje bez sporazuma o okončanju rata
Više od tri mjeseca nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, sukob je u zastoju, no uz nestabilno primirje, dok je Hormuški tjesnac uglavnom zatvoren za pomorski promet, piše Reuters.
Iran i SAD prošli su tjedan izjavili da su postigli okvirni početni sporazum o zaustavljanju rata. No, dvije strane još nisu potpisale sporazum.
Iranski mediji objavili su da Teheran nije razgovarao s Washingtonom nekoliko dana, ali američki predsjednik Donald Trump je izjavio da pregovori nisu prestali. "Razgovori između nas kontinuirano se vode, uključujući prije četiri dana, prije tri dana, prije dva dana, prije jednog dana i danas", rekao je u objavi na društvenim mrežama.