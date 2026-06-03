Iran napao Bahrein i Kuvajt: Amerikanci presreli projektile

ZAŠTO JE QESHM KLJUČNA META?

Nekad poznat kao mirna slobodna trgovinska zona i popularno turističko odredište s UNESCO-vim geoparkom, iranski otok Qeshm posljednjih je godina prerastao u jedno od najvažnijih vojnih uporišta u regiji.

S površinom od oko 1.445 četvornih kilometara, riječ je o najvećem otoku u Perzijskom zaljevu. Njegov strateški položaj na ulazu u Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu za transport energenata, daje mu iznimnu važnost u odnosima između Irana i Sjedinjenih Država.

Iran armed forces target the US army 5th fleet and air base in Bahrain in response to the US attack on an Iranian oil tanker the Strait of Hormuz and a communication tower in Qeshm Island.#Iran #USWar pic.twitter.com/aeOblBNBAi — IranPress (@IranPress_eng) June 3, 2026

Prema dostupnim informacijama, upravo zbog svoje lokacije i vojne infrastrukture Qeshm se nalazi visoko na popisu potencijalnih ciljeva američke vojske.

Jedan od razloga su podzemni objekti i mreže koje se nalaze ispod otoka. Iran je ondje smjestio strogo čuvane obalne raketne sustave i brze napadne brodove, skrivene u podzemnim kompleksima i prirodnim špiljama.

Posebnu pozornost privlače takozvani 'raketni gradovi', vojni objekti skriveni ispod površine. U njima se nalaze obalne baterije namijenjene pomorskom ratovanju, a njihova je zadaća nadzor i potencijalna blokada plovidbe kroz Hormuški tjesnac.

Američka vojska Qeshm smatra jednim od ključnih središta u borbi za kontrolu energetskih pravaca. Iran je, prema navodima, upravo s tog područja više puta koristio svoje kapacitete za zaustavljanje ili ograničavanje prolaska tankera koji prevoze naftu i plin kroz tjesnac.

Otok se našao i na prvoj crti sukoba između SAD-a i Irana. Nakon pojedinih eskalacija u kojima je Iran gađao američke položaje u regiji, američke snage izvodile su ciljane udare na položaje Islamske revolucionarne garde i komunikacijsku infrastrukturu na Qeshmu. Cilj takvih operacija bio je smanjiti sposobnost Irana da ometa promet kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih koridora.