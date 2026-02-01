Rukometaši žele Thompsona, upitan je doček u Zagrebu?! Evo što kažu iz Thompsonova tima

Brončani hrvatski rukometaši žele da im u ponedjeljak na dočeku na glavnom Trgu bana Josipa Jelačića pjeva Marko Perković Thompson, doznaje RTL Danas. Igrači su se čuli video pozivom iz svlačionice s pjevačem.

Thompsonov menadžment kaže da će on rado odazvati na poziv rukometaša, ali čekaju da stigne sluzbeni poziv Hrvatskog rukometnog saveza. Kako neslužbeno doznajemo, Thompsonov tim je, nakon što dobiju službeni poziv, spreman doći "gdje god treba".

Podsjetimo, kako su za 24sata ranije istaknuli iz Thompsonovog tima, pjevač bi se rado odazvao na doček, ako to bude želja igrača.

- Lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao. Njemu bi to sigurno bilo drago - rekli su nam ranije iz Thompsonovog tima.

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na Europskom rukometnom prvenstvu u Herningu. U susretu za treće mjesto izabranici Dagura Sigurdssona svladali su Island 33-34. Veliki doček planiran je na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, s početkom u 15 sati.

Nastupat će Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže. Nenad Ninčević autor je Thompsovnog hita 'Ako ne znaš što je bilo' i jedan od članova benda Hrvatske ruže. Zbog toga se mnogi također pitaju hoće li se Trgom ponovno zaoriti prošlogodišnja neslužbena himna rukometaša.

- Pozivamo sve Zagrepčane i građane Hrvatske da pozdrave i dočekaju naše rukometaše na glavnom gradskom trgu sutra u 16 sati, uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže - navodi Grad u priopćenju.

Ostaje vidjeti hoće li doći do promjene.