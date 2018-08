Rulja napala ženu: Istukli su je, skinuli i natjerali da hoda gola

Bijesna rulja u gradu Bihiyaru, u Indiji, napala je ženu jer su posumnjali da je ubila čovjeka. Pretukli su je, skinuli joj odjeću i natjerali da hoda gola ulicama. Prvo su zapalili njezinu kuću, nju izvukli van i pretukli na cesti. Zatim su je skinuli i natjerali da hoda gola dok su je oni pratili, vikali i snimali.

Nitko od prolaznika joj nije pomogao.

Sve to učinili su jer su posumnjali da je upravo ona ubila 19-godišnjeg mladića, javlja BBC.

Tijelo Vimlesha Shaha pronađeno je u ponedjeljak na tračnicama, a njegovi su susjedi pomislili da ga je ubila žena koji živi u blizini. Nije poznato zbog čega su uvjereni da je baš ona kriva za smrt mladića, no umjesto da svoje sumnje ispričaju policiji, odlučili su uzeti stvar u svoje ruke i otišli u njezino selo.

