Rusa su kaznili u Slavonskom Brodu, na BMW nalijepio rusku zastavu: 'Držali su me pet sati'

Prolazio sam u četvrtak gradom kad sam vidio taj oblijepljeni BMW X7 na parkiralištu jednog restorana. Odmah sam ga prijavio policiju, ali ne znam kako je završilo.

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Rekao nam je to jedan čitatelj 24sata koji je u Slavonskom Brodu snimio BMW njemačkih tablica, koji je jučer uzburkao javnost. Na fotografijama se vidi kako na poklopcu motora ima zalijepljenu veliku rusku zastavu s grbom. S bočnih strana su mu pravoslavni križevi, dok mu je na bočnoj strani lik nabildanog medvjeda uz ćirilični natpis "Sibir". No ono što se ne vidi, ali se sam hvalio da je zalijepio, je velika zastava SSSR-a, koju je imao zalijepljenu na stražnjem staklu.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Kaznili su ga zbog nje na autocesti A3 i prije nego je stigao u Slavonski Brod.

- Dana 15. listopada, oko 11.30 sati, na autocesti A3 u blizini Slavonskog Broda, kontroliran je osobni automobil, kojim je upravljao 45-godišnji njemački državljanin. Na automobilu, na vidljivom mjestu je istaknuo simbol u vidu naljepnice zastave strane države te crtež neprimjerenog sadržaja, kojim narušava red i mir, odnosno vrijeđa osjećaje građana - naveli su iz policije.

Dodali su kako je prekršio članak 5 u kojem je navedeno da "tko na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 4000,00 eura ili kaznom zatvora do 30 dana".

Vlasnik automobila ovog je puta dobio najmanju kaznu od 700 eura. Pošto je platio odmah, smanjili su mu je na 548 eura, kako on tvrdi.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Iako se službeno radi o državljaninu Njemačke, o njemu su već pisali bjeloruski mediji koji su otkrili da se radi o rođenom Rusu imena Vladimir. On je još 1999. preselio u Njemačku te diljem Europe vozi svoj okićeni njemački automobil. Požalio se na postupanje policije na Instagramu.

- Zadržali su me pet sati. Možda čak i malo duže. Njihovo objašnjenje je bilo, isprva, netko je nazvao i žalio se, zatim smo nekome smetali tamo, pa su mislili da imamo srpsku zastavu. Onda su počeli govoriti, kao, ne možete je staviti na auto, kao da ometa vožnju u gradu - rekao je Vladimir.

- Svi imaju zastave na svojim automobilima na registarskim oznakama. Da, vidim ih u Njemačkoj, vidim ih svugdje, što im to znači? Ukratko, ne znam, iskreno, dat ću to ljudima koji su upućeniji u ovu stvar, da, činjenica je da sam platio 548 eura za kaznu jer imam rusku zastavu - rekao je on u videu na Instagramu.

No kako doznajemo, sporan je bio crtež na zadnjem staklu automobila. Ranije je ondje imao zastavu SSSR-a, a sad je stavio naljepnicu kojom 'vrijeđa EU i NATO'.

Foto: Screenshot

Zbog 'provokacija su mu u Bjelorusiji oštetili auto.

- U blizini bočnog retrovizora nastalo je udubljenje, i to toliko ozbiljno da se nosač možda čak odvojio od vrata. Postoji i drugo oštećenje, iako je ono manje uočljivo. U svakom slučaju, ovdje u Bjelorusiji žive ljudi kojima se vjerojatno ne sviđaju ruska zastava, sovjetska zastava – ili im se možda jednostavno ne sviđam ja - požalio se on.

