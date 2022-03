Rusi granatirali vojnu bazu i ubili 35 ljudi, a još 134 ranili. Sukob se širi na zapad Ukrajine

Na Centar za međunarodno očuvanje mira i sigurnosti, koji se koristi za obuku s instruktorima NATO-a, ruska vojska ispalila je 30 projektila. Ubijeno je najmanje 35 ljudi, a 134 su čovjeka ozlijeđena, tvrde ukrajinske vlasti. “Prozori su mi se tresli. Cijela je kuća vibrirala. Bilo je tamno. Nebo su obasjale dvije eksplozije”, rekao je Stepan Čuma (27), djelatnik hitne pomoći koji je izašao na intervenciju, prenosi Guardian.

POGLEDAJTE UŽIVO: SUKOB SE ŠIRI NA ZAPAD UKRAJINE

Ruska vojska gađala je i zračnu luku u blizini Ivano-Frankivska, grada na zapadu zemlje. Širenje sukoba na zapad Ukrajine vojni analitičari objašnjavaju namjerom ruske vojske da onesposobi aerodrome na koje bi mogli sletjeti avioni koje bi im dao Zapad. Napadi su, naime, uslijedili nakon upozorenja zamjenika ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Rjabkova da su zapadne pošiljke oružja i vojne opreme Ukrajini “legitimne mete za napad”. No ruske okupacijske snage nastavljaju i napade na civile. U bombardiranju Mikolajeva poginulo je devet ljudi. Ukrajinci tvrde i da su ruski vojnici pucali na konvoj žena i djece koji su evakuirani iz sela u blizini Kijeva i ubili sedmero ljudi. U subotu je ruska vojska ispalila projektil na skladište hrane u okrugu Brovari. Skladište je uništeno.

- Ispostavilo se da su saboteri prethodnog dana postavili svjetlo na krov zgrade - rekao je Oleksij Kuleba, načelnik Kijevske regionalne državne uprave, na Telegramu i pozvao građane da obrate pažnju na sumnjive predmete i oznake na zgradama, cestama, bilo kakvoj infrastrukturi i da ih odmah prijave policiji. Oleksij Bilošicki, načelnik policije u Popasni, stotinjak kilometara zapadno od Luganska, rekao je da su Rusi uporabili fosforne bombe u napadu na njegovo mjesto. Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane rekao je da je Putinova vojska do sada uništila 3687 ukrajinskih vojnih objekata, 99 aviona, 1194 tenka te 443 topnička sustava. Ukrajinska vojska tvrdi da je ubila više od 12.000 ruskih vojnika te uništila 374 tenka, 1226 oklopnih vozila i 140 topničkih sustava.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u sukobu do sada poginulo 1300 ukrajinskih vojnika. Rekao je i kako je gotovo 125.000 ljudi evakuirano humanitarnim koridorima iz zona sukoba u Ukrajini.

- Danas je ključna zadaća Mariupolj - kazao je Zelenski u nedjelju dodavši da je humanitarni koridor nekih 80 km udaljen od tog južnog ukrajinskog lučkoga grada, koji je danima razaran.

Do Mariupolja je krenuo konvoj s nekoliko tona humanitarne pomoći. U konvoju su i prazni autobusi koji na povratku trebaju prevoziti stanovnike do Zaporožja. Dosad su svi pokušaji uspostave humanitarnih koridora u Mariupolj propali, a Ukrajina i Rusija krivnju za to prebacuju jedna na drugu. Polohi, grad između Mariupolja i Zaporožja, trebao bi biti evakuiran, kao i još nekoliko mjesta zapadno, sjeverno i sjeveroistočno od Kijeva te u Lugansku.