Rusi pokazali Trumpu: Izgradili svoj zid na Krimu i to 'za siću'

I dok se Donald Trump muči kako bi osigurao milijarde za izgradnju svog zida na granici s Meksikom, Rusi su za nešto više od godinu dana podigli ogradu na granici između Krima i Ukrajine. Uz to, na tehno-ogradu dugu 60 kilometara potrošili su manje od tri milijuna dolara.

Ruska aneksija Krima 2014. godine nije prošla bez osuda međunarodne zajednice, a Rusi su rekli da je izgradnja ograde nužna kako bi spriječili 'pokušaje infiltracije raznih sabotera', piše BBC. Uz to, ruski FSB navodi i da bi na taj način trebali spriječiti ilegalno krijumčarenje oružja, droge, alkohola i drugih ilegalnih stvari.

FSB je u rujnu prošle godine otvorio natječaj za ogradu, a završili su je u četvrtak i potrošili 2,87 milijuna dolara. Ograda visoka dva metra opremljena je bodljikavom žicom, ali i stotinama senzora. Oni bi trebali osjetiti vibracije, ali i razne radijske uređaje. Sličnu opremu imaju i na drugim granicama.

Here’s some pictures of the fence, if, like @realDonaldTrump , you’re into that sort of thing. Via @ru_rbc pic.twitter.com/34yn6kD3My

Naravno, brzinsko podizanje ruske ograde izazvalo je niz zajedljivih komentara na račun Donalda Trumpa. Neki su tako poručili Trumpu i da bi mogao angažirati Ruse da mu podignu zid, koji bi prema toj računici trebao koštati 150 milijuna dolara - dok Trump traži više od 5 milijardi.

So about $47,000 per km.



The US-Mexican border is 3,145km. So around $150mil USD. With sensors and CCTV to boot.



Russia should build our wall.