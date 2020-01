Rusi skoro udarili u američki razarač - Amerikanci zapucali

Ruski bojni brod 'agresivno se približio' razaraču američke ratne mornarice koji se nalazio u sjevernom dijelu Arapskog mora. Rusi su ignorirali upozorenja s američkog broda, objavila je američka mornarica, i time su još više povećali rizik od sudara.

Snimka koju je dobio CNN prikazuje ruski bojni brod koji se rapidno približava razaraču USS Farragut, kojem se približio na nekih 50-ak metara prije nego je promijenio smjer.

- Farragut se oglasio s pet kratkih hitaca, što je međunarodni znak za opasnost od sudara, te zatražio da ruski brod promijeni svoj smjer u skladu s međunarodnim pravilima. Ruski je brod isprva odbio molbu, ali je kasnije promijenio putanju - stoji u izjavi Pete flote američke mornarice

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe