Rusi zbog Putinovog prijatelja oslobodili 200 zarobljenika, a njegova jahta još je u Trogiru

Jahta Royal Romance uhićenog ruskog oligarha Viktora Medvedčuka još se nalazi u Trogiru. Medvedčuk je inače kum Putinovoj kćeri.

On je i bliski prijatelj Vladimira Putina, a bio je i predstojnik ureda proruskog predsjednika Ukrajine Leonida Kučme. U travnju ove godine uhitili su ga Ukrajinci. Medvedčuk je inače bio u kućnom zatvoru, sve do ruske invazije na Ukrajinu, 24. veljače. Iz Kijeva su u veljači izvijestili kako je Medvedčuk pobjegao iz kućnog pritvora. do travnja se nije znalo gdje je. Njegova je jahta prvo bila u Rijeci, a krajem ožujka dobila je dozvolu da napusti Rijeku i krene prema Trogiru gdje je sada usidrena.

Što se tiče Medvedčuka, mediji u četvrtak javljaju da je on razmijenjen odnosno da je Rusija oslobodila više od 200 Ukrajinca među kojima je veliki broj Azovaca dok je Ukrajina Rusiji u zamjenu dala 55 zarobljenika među kojima je i Medvedčuk. Do razmjene je došlo uz posredovanje Turske. Ukrajina je izvijestila da su Rusi pustili 215 zarobljenika od kojih je 108 Azovaca.

OVDJE PRATITE SITUACIJU U UKRAJINI IZ MINUTE U MINUTU

Najčitaniji članci