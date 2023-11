Rusija: Brodovi imaju slobodan prolaz kroz Baltičko more

Rusija je u srijedu rekla da svi brodovi, uključujući ruske, imaju slobodan prolaz kroz Baltičko more te da je opasan bilo kakav pokušaj kršenja međunarodnog prava o slobodnom kretanju robe.

Danska će biti zadužena za pregledavanje i eventualno blokiranje tankera koji prevoze rusku naftu kroz njezine vode prema novim planovima Europske unije radi provođenja ograničenja o cijeni ruske nafte, objavio je u srijedu Financial Times, navevši tri anonimna izvora.

"Podsjetit ću vas da svi brodovi, uključujući ruske, imaju pravo slobodnog prolaska kroz baltičke tjesnace", rekla je novinarima glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

"Bilo kakvi postupci koji tome proturječe krše međunarodno pravo. A znate koliko je to opasno", dodala je.

Europski diplomati u srijedu su rekli da prijedlog Europske komisije o strožem provođenju ograničenja cijene ruske nafte na 60 dolara po barelu ne spominje pregled tankera u Danskim tjesnacima ni Dansku.

Financial Times je objavio da će Danska pregledavati tankere bez zapadnog osiguranja koji prolaze kroz Danske tjesnace, dodavši da sva ruska nafta koja prolazi kroz Baltičko more, ili otprilike 60 posto njezina ukupnog pomorskog izvoza, prolazi kroz Danske tjesnace na putu do međunarodnih tržišta.

"Ništa o tome nismo vidjeli u prijedlogu Komisije", rekao je jedan europski diplomat upućen s tekstom Komisije, a drugo dvoje je potvrdilo.