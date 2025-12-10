Obavijesti

Rusija čeka odgovor SAD-a: Sporazum o ograničavanju naoružanja uskoro istječe

Piše HINA,
Foto: Ramil Sitdikov/REUTERS

Rusija i SAD zajedno imaju više od 10 tisuća nuklearnih glava, odnosno 87 posto svjetskih zaliha tog razornog oružja. Na trećem mjestu je Kina s oko 600 nuklearnih glava, tvrdi Federacija američkih znanstvenika

Rusija je u srijedu objavila da još uvijek čeka službeni odgovor Washingtona na prijedlog predsjednika Vladimira Putina o obostranom pridržavanju posljednjeg preostalog sporazuma između SAD-a i Rusije o ograničavanju naoružanja, koji istječe za manje od dva mjeseca. Novi START istječe 5. veljače, a tim dogovorom ograničen je broj strateških nuklearnih glava koje dvije nuklearne sile mogu razmjestiti, kao i raspoređivanje kopnenih i podmorničkih raketa te bombardera koje ih mogu nositi. Putin je u rujnu ponudio da će dobrovoljno zadržati ograničenja razmještenog strateškog nuklearnog oružja, a američki predsjednik Donald Trump u listopadu je rekao da to zvuči „kao dobra ideja”.

„Imamo manje od stotinu dana do isteka Novog START-a”, rekao je Sergej Šojgu, bivši ruski ministar obrane, a danas tajnik ruskog Vijeća sigurnosti, svojevrsnog suvremenog politbiroa najmoćnijih ruskih dužnosnika, piše Reuters.

„Čekamo odgovor”, rekao je Šojgu pred novinarima tijekom posjeta Vijetnamu. Dodao je da je prijedlog Moskve prilika za zaustavljanje „destruktivnog trenutka” koji se trenutno događa na području kontrole nuklearnog naoružanja.

Noć užasa u Kijevu. U ruskom napadu stradale škola i bolnica. Poginula najmanje jedna osoba 01:19
Noć užasa u Kijevu. U ruskom napadu stradale škola i bolnica. Poginula najmanje jedna osoba | Video: 24sata/reuters

Sporazumi o kontroli nuklearnog naoružanja između Washingtona i Moskve plod su straha od nuklearnog rata nakon kubanske raketne krize 1962. godine. Cilj veće transparentnosti oko nuklearnog arsenala suparnika bio je umanjiti nerazumijevanje i nepredvidljivost te usporiti utrku u naoružanju.

Povratkom snažnih geopolitičkih napetosti svjetske sile vratile su se modernizaciji svojih nuklearnih arsenala, pa su gotovo svi hladnoratovski sporazumi propali, prenosi Reuters.

Trumpova vlada u novoj američkoj strategiji nacionalne sigurnosti poručila je da želi „vratiti stratešku stabilnost s Rusijom”, što implicira i razgovore o kontroli nuklearnog naoružanja.

Rose Gottemoeller, glavna američka pregovaračica za Novi START, u članku za udruženje The Arms Control Association ovaj je mjesec napisala da bi za SAD bilo korisno da s Moskvom nastavi implementirati taj dogovor.

„Za Sjedinjene Države bi korist od tog poteza bilo dobivanje dodatnog vremena za odluku o tome kako djelovati po pitanju daljnjeg jačanja Kine, a da se paralelno ne moraju brinuti o novim ruskim razmještajima“, rekla je.

OSTALO

