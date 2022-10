Rusija iz Hersona povlači civile, Ukrajinci im se rugaju: 'Kad ste u mašti, stvarnost zna zaboljeti'

Planiramo evakuirati 50.000 do 60.000 ljudi u idućih šest dana jer jača pritisak ukrajinske protuofenzive. Naša regija ima resurse da zadržimo grad Herson, a odluka o evakuaciji civila donesena je kako bi civili bili na sigurnom. Civili se prebacuju na lijevu obalu Dnjepra kako bi bili na sigurnom i kako bi vojska mogla odlučno djelovati. Oko 10.000 ljudi na dan će biti prebačeno u idućih šest dana i neke regije u Rusiji se pripremaju za njihov prihvat. Više od 5000 ljudi već je napustilo Herson u zadnja dva dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Evakuacija iz Hersona

Rekao je to proruski čelnik Hersonske oblasti Vladimir Saldo u emisiji Solovjev Live na internetu nakon što su ruske snage u toj oblasti potisnute su za 20 do 30 kilometara zadnjih tjedana i postoji rizik da budu potjerane do zapadne obale Dnjepra. Herson je najmnogoljudniji grad koji je Rusija okupirala od početka invazije te je glavni grad istoimene regije koju je ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno proglasio dijelom ruskog teritorija.

Zbog svega je Putin proglasio ratno stanje u četiri okupirane regije Ukrajine, čiju aneksiju je nedavno proglasila Moskva. Rusku aneksiju Hersona i još tri ukrajinske regije (Donjeck, Luhansk, Zaporižja) ne priznaje gotovo nijedna država na svijetu. Uz to, Putin je najavio i odluku o restrikciji kretanja u i iz osam ruskih regija koje graniče s Ukrajinom.

Mjera zabrane kretanja odnosi se na južne ruske regije Krasnodar, Belgorod, Brijansk, Voronjež, Kursk i Rostov, koje sve redom graniče s Ukrajinom. Uz to, odnosi se i na ukrajinska područja Krim i Sevastopolj, koje je Rusija anektirala 2014.

- Radimo sve kako bi riješili vrlo teške zadatke osiguravanja ruske sigurnosti i sigurne budućnosti. Želimo zaštiti naše ljudi. Oni koji su na bojišnici ili prolaze kroz obuku trebaju osjećati našu podršku i znati da je ova velika i moćna država uz njih - rekao je Putin. Čelnici ruskih regija, tvrdi ruska Lenta, imat će pravo formirati stožere za koordinaciju rada na poboljšanju sigurnosti.

Predsjednik je naložio da se u roku od tri dana dostave prijedlozi mjera koje se poduzimaju na područjima četiri subjekta u kojima je uvedeno izvanredno stanje. Kevin Rothrock, autor ruskog nezavisnog medija Meduza piše kako još nije poznato što točno u ovom slučaju označava 'ratno stanje', ali da će se vjerojatno uvesti dodatne restrikcije na putovanja, kao i policijski sat te da mu je cilj imati jaču kontrolu nad tim regijama kako bi očuvao vlast.

- Manje od mjesec prošlo je od pompozne najave aneksije Hersona i koncerta na Crvenom trgu u Moskvi. Stvarnost može boljeti ako živite u imaginarnom svijetu mašte - komentirao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Mihajlo Podoljak rusku evakuaciju civila iz Hersona.

Najčitaniji članci