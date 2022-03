Rusija je iskoristila hipersonično oružje! Raketa može doći do Londona u pet minuta...

Ruske su snage u Ukrajini po prvi put koristile hipersonično oružje, priopćio je glasnogovornik ruskog Ministarstva obrane Igor Konašenkov.

"Sustavom "Kinjal" s hipersoničnim raketama uništeno je veliko podzemno skladište raketa ukrajinske vojske u Ivano-Frankivskoj oblasti Ukrajine", dodao je Konašenkov u priopćenju.

Ruska TV Zvezda, kanal koji je u vlasništvu ruskog ministarstva obrane, piše da su hipersonične rakete "toliko brze" da ih neprijateljski protuzračni sustavi ne mogu detektirati na vrijeme, odnosno, da će se za udar znati tek kada raketa udari.

Kad su Rusi nedavno testirali hipersoničnu raketu Cirkon s fregate Admiral Gorškov na metu u vodama Bijelog mora, Britanci su pisali da ta raketa do Londona dođe u samo pet minuta.

- Nitko neće vidjeti lansiranje ili njen let. Vidjet će samo što je bila meta - rekao je kapetan fregate Igor Krohmal, koji je tada rekao i kako testirana raketa može prijeći gotovo 1500 kilometara prije nego uništi metu.

Kako javlja Mirror, rakete Cirkon su postale dio oružanih snaga Rusije ove godine, nakon što je Vladimir Putin rekao da su uspješno odradile testove.

Kako navodi Mirror, iako je snimka puštena tek nedavno u javnost, moguće je da ona datira još iz prosinca. Cirkon bi, poručili su iz TV Zvezde, mogao poslužiti Putinu da uništi američke gradove ukoliko dođe do nuklearnog konflikta.

Naime, domet Cirkona je oko 650 milja, odnosno nešto više od 1000 kilometara, no kapetan Krohmal tvrdi kako raketa može i dulji put prijeći - do 930 milja, odnosno do skoro 1500 kilometara.

Cirkon je prvi put službeno lansiran u listopadu 2020., što je predsjednik Putin nazvao "velikim događajem". Nakon toga bilo je i drugih ispitivanja, s fregate Admiral Gorškov i uronjene podmornice. Zadnje takvo pokusno lansiranje dogodilo se 18. studenog.

Ruska vojska testirala je ove rakete prvi put u listopadu 2020., što je predsjednik Putin nazvao "velikim događajem", a druga ispitivanja nastavila su se do kraja 2021. godine.

