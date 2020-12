Ruska manekenka (26) nasmrt izbola muža: Doveo joj je kući ljubavnicu da im skuha večeru

<p>Ruski top model, Lilia Sudakova (26) osuđena je na zatvorsku kaznu nakon što je nožem nasmrt izbola muža koji je u njihovu kuću doveo ljubavnicu i tražio da im skuha večeru, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-9009093/Russian-Vogue-model-charged-killing-boyfriend.html">Mail Online</a>.</p><p>Mediji prenose da je muž ruske manekenke, Sergey Popov (28) te večeri u pijanom stanju u kuću doveo ženu koju je upoznao u obližnjem baru te tražio od Sudakove da im pripremi večeru. Sudakova je tada u bijesu nožem izbola muža i odmah pozvala policiju, no za njenog muža je već bilo prekasno. </p><p>Majka Lilie, Irena Sudakova (48) policiji tvrdi da se situacija nije odvila ovako te da je njezina kćer posegla za nožem u samoobrani. Otkrila je kako je njezina kćer godinama žrtva obiteljskog nasilja te da je ovo samo jedan od incidenata koji joj je Popov priredio.</p><p>- To je bila bolesna ljubav. Moj je zet bio alkoholičar i nasilnik. Iako je glasio kao kompjuterski genij i uživao u povlaštenoj tituli, nije bio dobar čovjek. Više sam puta svjedočila njegovoj agresivnosti - ispričala je Irena Sudakova.</p><p>Stilistica Karolina Pavlovskaya potvrdila je majčine tvrdnje i stala u obranu Lilie.</p><p>- Ona je prelijepa djevojka, no čovjek lako može osjetiti neku prazninu koju nosi iznutra - rekla je Lilina prijateljica.</p><p>Irena Sudakova ispričala je policiji kako je njezin zet došao kući pijan i naredio njezinoj kćeri da skuha večeru za njega i nepoznatu ženu.</p><p>- Nakon što joj je naredio što da radi, sklonio se od nje, ali se vratio dok je ona sjeckala povrće za salatu. Počupao ju je za kosu i udario u noge. U tom se trenutku Lilia pokušala obraniti i slučajno ga ubola nožem. Moja je kćerka ovdje žrtva, ovo je bila samoobrana - dodala je žrtvina majka. </p><p>Nakon dolaska policije na mjesto zločina Lilia Sudakova priznala je da je to učinila iz bijesa i ljubomore, no kasnije je to negirala i branila se da je sve to bila samoobrana. </p><p>Ako ju osude za ubojstvo, Sudakova bi mogla dobiti 15 godina u zatvoru u Rusiji.</p><p>Ova se ruska manekenka proslavila na raznim naslovnicama najpoznatijeg modnog časopisa Vogue te je često pozirala i za modnih časopise u Kini, Italiji i Japanu. </p><p>Također, zaštitno je lice najpoznatijeg brenda ruske odjeće. Poznata je po svojoj prirodnoj narančastoj kosi i svijetlom tenu. </p><p> </p>