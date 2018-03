'Ruska Paris Hilton': U borbu za vlast ide protiv kuma Putina

Сегодня. С журналистами «Новой Газеты». Смелые,храбрые,отчаянные люди. Самые идейные журналисты России. Для меня они всегда были примером. Ужасно приятно было именно от многих из них услышать слова одобрения и поддержки! И спасибо отдельное Лене Милашиной и Ольге Бобровой за помощь в организации моей поездки в Чечню !

