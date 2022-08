Ruski vojnik iz protesta poderao je dokumente: 'Putine, odje*i!'

Pogledajte video:

Svjedočanstvo je objavljenom na njegovom profilu na društvenoj mreži VKontakte, a snimka na kojoj iz protesta para svoje dokumente, nakon što je pobjegao i stigao na aerodrom u Pariz, ubrzo se proširila društvenim mrežama. Time je postao prvi aktivni pripadnik ruske vojske koji je javno kritizirao invaziju na Ukrajinu i napustio zemlju.

- Sada sam emotivno rastrgan i bijesan. Jer čovjek želi napraviti nešto za svoju domovinu, voli svoju zemlju. S druge strane, imamo vladu koju je baš briga. Ovo su moji dokumenti. Potvrda da sam veteran, je** mi se. Moja vojna iskaznica, je** mi se. Moja ruska putovnica, je** mi se i za nju. Strana putovnica. Vidite, to je sve hrpa smeća - poručio je ljutito Filatjev te poderao dokumente i bacio ih u WC.

- Volim Rusiju, volim Ruse. Ali Putin nije Rusija, naša vlada nije Rusija. Putine - odj***i! - dodao je.

Filatjev je ranije za CNN ispričao da su njegovi kolege vojnici umorni, gladni i razočarani te da ratni napori Rusije uništavaju mirne živote.

- Shvatili smo da smo uvučeni u ozbiljan sukob u kojem samo uništavamo gradove, a zapravo nikoga ne oslobađamo. Mnogi su shvatili kako ne postoji razlog u koji nas naša vlast pokušava uvjeriti. Shvatili su da je sve to laž. Mi samo uništavamo mirne živote. Ta je činjenica neizmjerno utjecala na naš moral. Taj osjećaj da ne radimo ništa dobro - ispričao je Filatjev.

Dodaje da su u njegovoj domovini raširene korupcija i represija te da je njegova jedinica, koja je bila bazirana na Krimu i na početku rata je ušla u Herson, bila loše opremljena i nije dobila dovoljno objašnjenja za invaziju na Ukrajinu.

Filatjevu tvrdi kako vojnici i njihovi zapovjednici nisu znali što se od njih očekuje u Ukrajini i da su se ubrzo razočarali obrazloženjem vlade za invaziju, nakon što su stigli u Herson i suočili se s otporom lokalnog stanovništva, koje nije željelo biti "oslobođeno".

- Nismo imali hranu, vodu, vreće za spavanje... - prisjetio se Filatjev koji je kao padobranac služio u ruskoj 56. zračno-jurišnoj pukovniji.

Sudjelovao je u napadima na ukrajinski grad Mikolajiv, a potom je zbog ozljede evakuiran s prve linije.

- Naše vojarne stare su 100 godina i ne mogu primiti sve naše vojnike. Naše oružje je iz vremena Afganistanskog rata. Nekoliko dana nakon što smo opkolili Herson, mnogi od nas nisu imali hranu, vodu ili vreće za spavanje. Budući da je noću bilo jako hladno, nismo mogli ni spavati, našli bismo nekakvo smeće, neke krpe, samo da se umotamo i da se ugrijemo - ističe Filatjev.

- Ovo je najgora i najgluplja stvar koju je naša vlada mogla učiniti. Sada kad sam izašao odande i kad nemam oružje u ruci, mislim da je ovo najgora i najgluplja stvar koju je naša vlada mogla učiniti. Ne znam kamo nas vlada vodi. Koji je sljedeći korak? Nuklearni rat? - upitao se Filatjev, a iz Rusije pobjegao nakon što je dao nekoliko intervjua za medije zbog straha da bi mu se Kremlj mogao osvetiti za njegov javni istup.

- Ili će me strpati u zatvor ili će me samo ušutkati. Bilo je puno takvih slučajeva u prošlosti. Ne vidim drugog izlaza. Ako se to mora dogoditi, dogodit će se - zaključio je Filatjev.

