Rusu dvije i pol godine zatvora za pljačku splitske zlatarnice

Nikad nije utvrđen identitet trećeg člana bande, a sudeći po ovoj nepravomoćnoj presudi niti drugog pljačkaša, a osuđeni je pokušao pobjeći sa 575 privjesaka, 301 lančićem, 574 prstena, 28 pari naušnica...

<p>Spektakularna pljačka zlatarnice u strogom centru Splita, iz koje su trojica dobro organiziranih kradljivaca odnijeli 4,7 kilograma nakita vrijednog gotovo pola milijuna eura, došla je do svog sudskog epiloga: nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Splitu, jedan Rus je osuđen na dvije i pol godine iza rešetaka, dok je njegov prijatelj – oslobođen!</p><p>Georgij Babin Vasiljevič (43) je tako dobio zatvorsku kaznu, produljen mu je i istražni zatvor, dok je Denis Ziuzin Nikolajevič (43) oslobođen optužbe te je pušten na slobodu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Pljačka zlatarnice u Splitu</strong></p><p>Kako je naglasila sutkinja Ivana Kanaet Samardžić u kraćem obrazloženju presude, nije bilo dokaza da bi drugookrivljeni počinio djelo, nakon što su tijekom rasprave saslušani brojni svjedoci, obavljena tri vještačenja te je sam Nikolajevič negirao bilo kakvu vezu s pljačkom. To je posebno tijekom glavne rasprave naglašavao odvjetnik Vinko Gulišija, branitelj danas oslobođenog Rusa. Tvrdio je kako njegov klijent može biti kriv samo zato što se nalazio u istom apartmanu kao i Babin Vasiljevič – koji je nota bene priznao krivnju, dakle da je opljačkao zlatarnicu s dva kompanjona, no to nije bio Nikolajevič, tvrdi prvookrivljeni.</p><p>Što se tiče Vasiljeviča, koji je sve priznao no identitete tih pajdaša nije htio otkriti, sutkinja mu je izrekla kaznu zatvora od dvije i pol godine cijeneći njegovo korektno držanje pred sudom, priznanje, činjenicu da je zlato pronađeno te da vlasnik zlatarnice nije zainteresiran za kazneni progon. Otegotna okolnost mu je s druge strane bila što je došao iz strane zemlje u Hrvatsku kako bi počinio ovakvo nedjelo.</p><p>Mirna, tiha noć početkom studenog prošle godine prekinuta je zvukom razbijanja stakla oko dva sata ujutro. Sve je međutim bilo gotovo u nešto manje od tri minute. Trojica maskiranih pljačkaša bili su vješti, brzi i odlično pripremljeni: digitalnim kodiranim daljinskim upravljačem podigli su rolo-vrata, zatim velikom građevinskim čekićem (macom) razbili staklo na ulaznim vratima te potom sva trojica ušli u prilično skučeni prostor zlatarnice iz koje su u dvije minute pokupili većinu zlatnog i srebrnog nakita, pospremajući ga u pripremljene torbe. Pri izlasku su čak zatvorili rolo-vrata kako provala ne bi izazvala dodatnu neželjenu pozornost te su u bijelim kombinezonima odnijeli torbe krcate zlatninom do parkirane Renault Lagune estate (karavan) njemačkih registracija.</p><p>Tjedan dana je trajala policijska istraga cijelog slučaja u kojem je iz zlatarnice u Ulici Petra Kružića odnesen plijen vrijedan 3,4 milijuna kuna, e da bi sve razotkrila dvojica angažiranih policajaca. Otkrili su gdje je kupljen čekić (kojeg su ostavili u zlatarnici, na kojem nije bilo DNK tragova), a zatim u Podstrani pored Splita otkrili “sumnjive” Ruse. </p><p>U dobro pripremljenoj akciji koja je uključivala angažiranje većeg broja policajaca te evakuaciju obližnje osnovne škole, Nikolajevič je uhićen dok je bezbrižno izlazio iz apartmana, dok je njegov “cimer” Vasiljevič pokušao bijeg skokom s balkona sa stražnje strane stana u prizemlju zgrade. Tamo su ga međutim dočekali policajci u “čeki” - pokušao im je pobjeći, odbacio je pritom crni ruksak pun ukradenog zlata (kako je kasnije utvrđeno, pokušao je pobjeći s 575 privjesaka, 301 lančić, 574 prstena, 28 pari naušnica, 142 narukvica, 14 broševa te 18 igala za kravatu), no na kraju je savladan.</p><p>Cijela priča je ostala zapravo nedovršena. Nikad naime nije utvrđen identitet trećeg člana bande, a sudeći po ovoj nepravomoćnoj presudi niti drugog pljačkaša. U pitanju je također ruski državljanin, plave kose nešto nižeg rasta i mršavije građe, koji je prvi stigao u Podstranu gdje je unajmio apartman od vlasnice Natalije R. iz Njemačke, koja je porijeklom iz Rusije te je ključ apartmana predala u listopadu stanovitoj Svetlani, ruskoj državljanki, koja je tada doputovala iz Moskve te je viđena u društvu plavokosog muškarca. </p><p>Rusi su zbog opasnosti od bijega cijelo vrijeme bili u istražnom zatvoru, a u ovom postupku se nije istraživala sumnja koju su policijski inspektori izrazili nakon uhićenja, da je banda već obavila slične “poslove” u drugim dijelovima Hrvatske. Obojica su rođeni u Jaroslavu, Vasiljevič tamo i živi, dok je Nikolajevič preselio u Moskvu. Vasiljević je u Hrvatsku došao početkom rujna (svojedobno je osuđen u Rusiji na šest godina zatvora zbog krađe) kao neka vrsta prethodnice, da ispita teren, dok mu se Nikolajevič, koji nema dosje, priključio koncem listopada. Inače, za kazneno djelo teške krađe je zakonom predviđena kazna od jedne do osam godina zatvora.</p>