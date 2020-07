"Ruža Tomašić je zezalica, Sabor je ne zanima, nema je uopće u kampanji, zašto bi joj dali glas"

<p><strong>Andrej Plenković </strong>je u predizbornim aktivnostima u Dubrovniku, gdje je nabrajao što je sve HDZ napravio u Dubrovniku i županiji. Deseta izborna jedinica je ključna za HDZ, a tamo je komentirao je medijske napise i izjave <strong>Miroslava Škore </strong>da će on morati s njm prije ili kasnije sjesti za stol.</p><p>- Ovo nije vrijeme za šarlatane. Kao i vi, i ja sam njegove izjave pročitao u novinama. Škoro se pokazao kao sjajan saveznik SDP-a na predsjedničkim izborima. Svaki glas njima je jedan glas više za ljevicu. Očekujem da na desnom centru više nitko ne rasipa glasove. To je ekipa koja pretendira na neki autentični HDZ, a bave se temema koje smo mi riješili prije 30 godina - rekao je Plenković.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Izjave političara u kampanji</strong></p><p>Na pitanje kako će slagati Vladu, Plenković kaže da o tome ne razmišlja.</p><p>- Razmišljamo samo o pobjedi. Postoje ljudi s postignućima, zatim oni s balonima od programa koji se ne mogu ostvarit i treći koji samo pričaju tko je veći Hrvat, ali sumnjam da su veći Hrvati od vas ili mene - naveo je Plenković.</p><p>Dotaknuo se i <strong>Ruže Tomašić,</strong> koja je prva na Škorinoj listi u desetoj izbornoj jedinici.</p><p>- Tomašić je ovdje zezalica, ona nema želju vratiti se u Sabor, cijela njena poruka je prazna. Kažu mi ovdje kolege da je nisu ni vidjeli ovdje u kampanji. Ne znam zašto bi joj netko dao povjerenje - izjavio je Plenković, te odbacio mogućnost koaliranja s Mostom.</p><p>- Tko ih pozna, a ja ih poznam, teško da bi s njima u bilo kakve suradnje.</p><p>Za upute DIP-a oko uskraćivanja glasanja za one koji će na dan izbora imati temperaturu, Plenković je rekao da se svima treba osigurati glasanje, te da je na DIP-u da nađe modalitet kako to napraviti.</p>