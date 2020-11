'S 10 godina kupio sam si prvog magarca, Smokvicu! Pet godina kasnije imam ih osam na farmi'

Lovro je prije mjesec dana počeo musti tri magarice. Početničke boljke brzo je svladao i sad dnevno prodaje tri litre mlijeka

<p>U poduzetništvo sam se upustio prije pet godina. Tad sam, s napunjenih 10 kupio prvog magarca. I to novcima koje sam dobio za prvu pričest.</p><p>Za 2000 kuna kupio sam Smokvicu, a kad je postala spolno zrela, nabavio sam još jednu ženku i tako sam počeo povećavati stado. Danas imam osam magaraca, od kojih su se četiri opulila na farmi, a četiri preostala sam kupio. Mislim da mi je to dobar poduzetnički potez, govori nam 15-godišnji Lovro Kišiček iz Ferdinandovca. Učenik je 1. razreda Strukovne škole iz Đurđevca, a prije mjesec dana počeo je musti magarice i prodavati njihovo mlijeko.</p><p>Tri magarice imaju mladunčad, stoga muze samo tri i dnevno dobije oko tri litre mlijeka. Prve početničke boljke brzo je svladao, a tržište ga je još brže prepoznalo i s plasmanom mlijeka nema problema. Uglavnom ga prodaje na kućnom pragu, ali nekada i na sajmenim danima u Đurđevcu. Iako je ove jeseni krenuo u srednju školu te uz to dnevno mora putovati do Đurđevca i nazad, Lovro stigne obaviti sve što je potrebno kako bi njegovo "mini" stado bilo zadovoljno. Novac uglavnom troši na nabavku vlastitih strojeva i opreme.</p><p>- Ove godine sam kupio rotacionu kosu i prikolicu. Planiram proširiti staju na roditeljskom imanju. S bratom Tomom (22) dijelim i stado ovaca - kaže Lovro. Objašnjava nam kako svaki od njih ima 35 ovaca i janjadi, a zajedno skrbe o njima jer je Tomo u radnom odnosu i jedan drugoga pokrivaju. Lovro je jedan od najmlađih poljoprivrednika ne samo u Podravini, nego i na širem području. Kad mu je škola prijepodne, ustaje već iza pet sati kako bi nahranio magarce, donio im vode i opskrbio ih svime što im je potrebno te juri na autobus za Đurđevac.</p><p>Nakon povratka iz škole ovaj vrijedan dječak se presvuče u radnu odjeću i opet odlazi svojim životinjama. Ako mu je brat poslijepodne na poslu, onda mora sam obaviti sve što treba oko ovaca raspoređenih u tri staje. Roditelji mu na žalost, slabo mogu uskočiti i pomoći jer se bave mljekarstvom i tovom junadi. Roditeljski OPG ima šezdesetak grla krupne stoke za koju sami proizvode hranu.</p><p>Lovro i brat Tomo u zakup su uzeli petnaestak hektara zemlje kako bi hranili ovce i magarce.</p><p>- Svaki dan sam što više s magarcima. Ja nemam ni PlayStation jer me ne zanima. Zanima me samo život na poljoprivredi i stoga sam od najranije mladosti s mamom Vesnom i tatom Ivanom na poljoprivredi – govori nam ovaj mladi farmer. Kaže da na poljoprivredi ostaju uglavnom entuzijasti i oni koji vole rad na zemlji te svakodnevno "druženje" sa životinjama.</p><p>- Za sve čovjek ima vremena ako ga racionalno utroši. Učlanjen sam u KUD Gurgur Karlovčan iz Kalinovca, a tu i tamo izađem s prijateljima – pojašnjavao nam je Lovro dok smo hodali u koralu i divili se kako mu magarci prilaze, a on ih zove po imenima. Prije nego što smo napustili koral, magarci su se poredali kako bi im Lovro podijelio poljupce za dobru večer. Na to ih je naučio.</p>