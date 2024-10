S bonovima za hranu kupovali kućanske potrepštine pa dobili otkaz

Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, otpustio je 24 zaposlenika u svojim uredima u Los Angelesu jer su koristili svoje bonove za obrok od 25 dolara za kupnju artikala poput paste za zube, deterdženta za rublje i čaša za vino piše Guardian. Tehnološka tvrtka koja vrijedi oko 700 milijardi dolara, prošlog je tjedna otpustila radnike za koje je istraga dokazala da su zlorabili bonove za hranu, uključujući slanje hrane kući kada nisu bili u uredu.

Foto: Manuel Orbegozo/REUTERS

Jedan anonimni radnik s plaćom od 400 000 dolara je rekao da je umjesto hrane s bonovima kupio pastu za zube i čaj. Zaposlenici koji nisu često koristili bonove za hranu na druge potrepštine izbjegli su otkaz, ali su dobili ukor. Besplatni obroci su dugo vremena bili jedna od pogodnosti rada za tehnološke kompanije. Meta koju je utemeljio Mark Zuckerberg, obično besplatno hrani svoje osobe iz kantina u svojim većim uredima, uključujući svoje sjedište u Silicijskoj dolini.

No oni koji rade u manjim sjedištima nemaju besplatan obrok nego dobivaju bonove: 20 dolara za doručak, 25 dolara za ručak, 25 dolara za večeru. Prije dvije godine je došlo do negodovanja kod zaposlenika Mete u kampusu u Silicijskoj dolini, zato što je kampus odlučio odgoditi besplatnu večeru za 18:30 u sklopu većih rezova. To je značilo da će manje zaposlenika moći jesti besplatno u kampusu zato što zadnji autobus s kojim radnici napuštaju kampus odlazi u 18:00 sati.

Nije samo Meta počela škrtariti na svojim zaposlenicima. Google je prošle godine počeo smanjivati satove fitnessa i zabranio česte zamjene laptopa. Google je također navodno postao strog u kontekstu uredskog materijala, uključujući klamerice i ljepljivu traku.

Foto: Stella Venohr/DPA

Metina odluka da otpusti osoblje koje optužuje za zlouporabu svojih povlastica prošli tjedan došla je u trenutku kada su njeni šefovi

pokrenuli novi plan restrukturiranja koji je značio otpuštanje i premještanje osoblja iz odjela za WhatsApp i Instagram te ogranaka za

proširenu stvarnost, Reality Labs. Meta je upravo napravila velike rezove. Zuckerberg je naredio otpuštanje 21 000 radnika 2022. i 2023. godine. Meta je krajem lipnja ove godine imala oko 70 799 zaposlenika.