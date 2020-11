S brzim testovima se ne može u inozemstvo, PCR je pouzdaniji

Riječ je antigenskim testovima koji se još zovu “point of care” testovi jer se rade pri neposrednom kontaktu s pacijentima, a rezultati se dobivaju 15-20 minuta nakon testiranja

<p>Hrvatska je u iščekivanju primjene novih brzih testova na Covid-19, a doc. dr. <strong>Krunoslav Capak</strong>, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, potvrdio nam je da će se oni u toj ustanovi početi koristiti u utorak.</p><p>Istodobno, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sprema se odraditi proces formiranja njihove cijene. Kako su nam rekli u HZZO-u, konačnu cijenu će objaviti nakon što se na temelju dostavljenih stručnih prijedloga provede hitna procedura stavljanja novog dijagnostičko terapijskog postupka (DTP) u opće akte HZZO-a, što podrazumijeva i žurno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti. Za sada možemo reći kako će cijena novog testiranja biti znatno niža od postojeće cijene DTP-a za PCR testove i očekujemo da će ona biti oko 100 kuna, kažu nam u HZZO-u.</p><p>Vezano uz ove informacije iz HZZO-a, doc. dr. Capak nam je rekao da će cijena biti objavljena tijekom ponedjeljka. Dr. Zvonimira Šostara, šefa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, upitali smo hoće li testovi i kod njih biti dostupni od utorka.</p><h2>Testovi se još validiraju</h2><p>- Neće jer mi te testove još validiramo. Drugim riječima, provjeravamo njihovu pouzdanost. Sutra ćemo vjerojatno više znati - rekao nam je u ponedjeljak dr. Šostar.</p><p>A kad govorimo o brzim testovima, oni bi trebali smanjiti pritisak na laboratorije. Prva u Hrvatskoj ih je u primjenu uvela privatna ustanova, Specijalna bolnica Sveta Katarina.</p><p>Riječ je antigenskim testovima koji se još zovu “point of care” testovi jer se rade pri neposrednom kontaktu s pacijentima, a rezultati se dobivaju 15-20 minuta nakon testiranja. Uzorci se uzimaju iz nosa. Međutim, u Svetoj Katarini ističu da se ovaj oblik testiranja mora raditi u zdravstvenim institucijama, a timovi koji uzimaju uzorke i testiraju moraju raditi u punoj zaštitnoj opremi.</p><p>Predočili su i statistike pa kažu da je na uzorku od 1038 ispitanika, na kojima se primjenjivao brzi test, na Covid-19 bilo pozitivno njih 240, što je 23 posto. Ministar Beroš već je pojasnio da ako brzi testovi pokažu pozitivan nalaz, on i jest pozitivan, no kad pokažu negativan, to ne mora nužno biti točno. Stoga će se takvi pacijenti upućivati i na pouzdano PCR testiranje.</p>