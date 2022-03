S humanitarnog rada i reforme škole na rat: Rusi, očekivali ste cvijeće? Evo vam molotovljevi!

Propagandisti Kremlja očekivali su da će ih Ukrajinci dočekati s cvijećem. Kao spasitelje. Dobili su Molotovljeve koktele.

Napisala je to u otvorenom pismu Olena Zelenska, prva dama Ukrajine, supruga predsjednika Volodimira Zelenskog.

- Ovo nije rat negdje tamo, ovo je rat u Europi. Zaustavljamo silu koja bi sutra mogla ući u vaše gradove pod izlikom da idu spašavati civile. Samo što ih ne spašvaju, već ubijaju. Novorođenčad prvi pogled ima na betosnki strop podruma, a prvi udasi su im oštar zrak podzemlja - napisala je Olena, koja je nakon nepune tri godine postala Prva dama u ratu.

Pogledajte video: Vjenčanja na prvoj crti

Iškli skupa u školu, nisu se poznavali

Datum je bio 20. svibanj 2019. godine. Tada je Elena, djevojčaki Kijaško, postala Prva dama.

Rodila se 6. veljače 1978. godine u Krivij Rihu u središnjoj Ukrajini, kao i njezin suprug Volodimir.

Čak su i pohađali istu školu, ali tada nisu bili bliski. Nakon škole odabrala je arhitekturu, a Volodimir pravo. Studirali su na istom sveučilištu, upoznali se i zaljubili. Vjenčali su se 2003.

Suprugu velika podrška

Volodimir se nakon studija počeo baviti stand-up komedijom, a najveća mu je podrška bila upravo Olena koja ga je pratila na svim nastupima. S vremenom je tako postala i dio njegovog produkcijskog tima, a kasnije su osnovali produkcijsku kuću 'Studio Kvartal-95' koja je proizvodila filmove, serije, a organizirali su i koncerte.

Olena je tada pokazivala svoju kreativnost kroz pisanje scenarija pa je napisala i onaj za političku satiru 'Sluga naroda' koja je njezinom suprugu donijela pobjedu na izborima. No nije bila za to da joj suprug bude predsjednik Ukrajine.

Nije htjela da bude predsjednik

Bila je svjesna da će im se životi okrenuti naopačke. Protivila se tome, ali ga je podržavala.

Nakon njegove pobjede na izborima, pokazala je da je rođena za ulogu prve dame. Više nije pisala štivo male pozornice već one državne, a nekada i svjetske. Ubrzo je postala i velika modna ikona.

Od početka se borila za ravnopravnost spolova i sudjelovala je u humanitarnim akcijama.

Naglasila je kako je humanitarni rad njezina strast i jedna od prvih akcija bila joj je reforma školskog sistema po pitanju prehrane. Upozoravala je na važnost zdrave prehrane u razvoju djece.

Vrlo je brzo prihvatila svoju novu ulogu Prve dame, žene, majke, ali i ogledala svoje države.

- Način na koji se oblačite i predstavljate ne govori samo o vama, već predstavlja i vašu zemlju i ono što pokušavate postići. Predsjednik i ja uvijek želimo predstavljati Ukrajinu na pozitivan i snažan način. To je odraz naših akcija i vrijednosti. To je također način da promoviramo ukrajinske dizajnere i modnu industriju te svijetu kažemo više o Ukrajini - rekla je 44-godišnja Olena.

Među prvim potezima, nakon što je stupila na novu dužnost, bio joj je promocija ukrajinsko jezika.

Nakon njezine inicijative da se u muzeje i popularna turistička odredišta ukrajinski jezik uvrsti u audio-vodiče, to su učinili muzeji u Azerbajdžanu, Austriji, Italiji, Litvi, Turskoj...

Tu sam, ne paničarim i ne plačem

Kad je Rusija napala Ukrajinu, ostala je sa suprugom. Nije htjela pobjeći. S njom su i djeca, kći Aleksandra (18) i sin Kirilo (9). Njihova lokacija je najstroža tajna jer se boje da bi ih ruski vojnici mogli zatočiti ili nešto još gore.

- Tu sam, ne paničarim i ne plačem. Moja djeca me gledaju. Pored njih sam. I pored mog supruga. Volim ih. Volim Ukrajinu - rekla je Olena nakon ruske invazije.

Suprug joj je glavna meta ubojica

Volodimir Zelenksi lice otpora Ukrajine, jedna je od glavnih meta Rusa.

Američki obavještajci tvrde da su najmanje triput pokušali atentat na njega.

Daily Mirror je nedavno objavio da su Navy Seals, najelitnija američka specijalna postrojba, došli u Litvu gdje s britanskom specijalnom postrojbom SAS treniraju kako bi bili spremni izvući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegovu obitelj iz Kijeva. The Sun prenosi kako za tu akciju u litavskoj bazi trenira oko 70 najelitnijih britanskih vojnika kao i oko 150 pripadnika Navy Sealsa, zajedno s ukrajinskim vojnicima. U to vrijeme Zelenski i njegova obitelj su u Kijevu. Nedavno je dao intervju iz strogo čuvanog bunkera na tajnoj lokaciji. Novinare su satima vozili do te lokacije, a cijelo vrijeme su morali imati povez preko očiju.